Il PSG festeggia ancora la Champions League 2024/25: maxi premio da oltre 5mila euro ai suoi dipendenti

Nel corso della finale del 31 maggio disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il PSG ha potuto contare non solo sul sostegno dei tifosi, ma anche sulla presenza di tutti i dipendenti del club.

Il club parigino, infatti, ha scelto di farsi carico delle spese di viaggio e alloggio per circa 700 dipendenti, permettendo loro di seguire la squadra in Germania e assistere a quello che sarebbe poi diventato un trionfo storico.