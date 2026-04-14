Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG Champions LeagueGetty Images
Michael Baldoin

Il PSG festeggia ancora la Champions League 2024/25: maxi premio da oltre 5mila euro ai suoi dipendenti

Champions League
Paris Saint-Germain

Il club parigino ha deciso di versare un bonus a tre zeri sui conti dei propri dipendenti, in seguito ai successi ottenuti nella passata stagione.

Pubblicità

Sono passati poco meno di 11 mesi dal trionfo europeo del PSG, che ha regalato ai parigini non solo la prima Champions League della loro storia, ma anche il treble completato con campionato e Coppa di Francia.

Poche settimane dopo, il club ha sfiorato un altro successo, arrendendosi soltanto in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, una competizione che ha comunque garantito importanti introiti economici.

Proprio per questo motivo, come riportato da L’Équipe, la dirigenza parigina ha deciso di premiare i propri dipendenti, riconoscendoli come parte integrante dei successi della squadra.

  • LA TRASFERTA PAGATA AI DIPENDENTI

    Nel corso della finale del 31 maggio disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il PSG ha potuto contare non solo sul sostegno dei tifosi, ma anche sulla presenza di tutti i dipendenti del club.

    Il club parigino, infatti, ha scelto di farsi carico delle spese di viaggio e alloggio per circa 700 dipendenti, permettendo loro di seguire la squadra in Germania e assistere a quello che sarebbe poi diventato un trionfo storico.

    • Pubblicità

  • IL PREMIO AI DIPENDENTI: OLTRE 5000 EURO PER I SUCCESSI DEL 2024/25

    Nonostante siano ormai trascorsi diversi mesi, i dipendenti del PSG continuano a beneficiare dei successi ottenuti dalla squadra nella stagione 2024/25.

    Nel corso del 2025, ciascun dipendente ha ricevuto un bonus da 4.500 euro, a cui si è aggiunto un ulteriore premio da 640 euro a marzo 2026, per un totale complessivo superiore ai 5.000 euro.

    “Questi successi sono vostri”, ha spiegato il CEO del club parigino Victoriano Melero ai dipendenti, “sono il risultato dell’impegno quotidiano di ognuno di voi”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RICAVI RECORD PER IL PSG: QUASI UN MILIARDO DI EURO NELLE CASSE PARIGINE

    Il trionfo in Champions League è stato solo la ciliegina sulla torta di una stagione da sogno per il PSG.

    Il club parigino ha infatti conquistato anche il campionato, davanti a Marsiglia e Monaco, e la Coppa di Francia, vinta con un netto 3-0 in finale contro il Reims.

    A questi successi si aggiungono la finale raggiunta al Mondiale per Club, persa contro il Chelsea, e la vittoria in Supercoppa europea contro il Tottenham ai rigori.

    Un percorso che ha portato il PSG a registrare ricavi record pari a 837 milioni di euro, confermando un’annata straordinaria sia sul campo che fuori.

Champions League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG