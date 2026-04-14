Il PSG festeggia ancora la Champions League 2024/25: maxi premio da oltre 5mila euro ai suoi dipendenti

Sono passati poco meno di 11 mesi dal trionfo europeo del PSG, che ha regalato ai parigini non solo la prima Champions League della loro storia, ma anche il treble completato con campionato e Coppa di Francia.
Poche settimane dopo, il club ha sfiorato un altro successo, arrendendosi soltanto in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, una competizione che ha comunque garantito importanti introiti economici.
Proprio per questo motivo, come riportato da L’Équipe, la dirigenza parigina ha deciso di premiare i propri dipendenti, riconoscendoli come parte integrante dei successi della squadra.