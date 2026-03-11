PSG-Chelsea 5-2, pagelle e tabellino: Barcola ispirato, Dembélé implacabile, Vitinha decisivo, Kvaratskhelia da urlo, Pedro Neto inarrestabile, Enzo Fernandez regale, Palmer spento, Jorgensen rovina tutto

Il primo round va al PSG. Il Chelsea regge l'urto al 'Parco dei Principi prima di crollare nell'ultimo quarto d'ora: finisce 5-2 per i campioni d'Europa che, in attesa del ritorno in programma tra sei giorni a Londra, ipotecano il passaggio ai quarti di finale.

Partenza sprint della squadra di Luis Enrique che prova subito ad imprimere il proprio ritmo ad una gara che, infatti, si sblocca dopo appena 12 minuti: sponda di Joao Neves, su cross di Hakimi, per l'accorrente Barcola che controlla con il petto e calcia col sinistro insaccando con l'ausilio della parte interna della traversa. Per il Chelsea le operazioni sembrano mettersi subito in salita, ma con il passare dei minuti la squadra di Rosenior cresce in termini di personalità e incisività, seppur rischiando grosso quando Jorgensen devia sulla traversa la stoccata di Dembélé. Dopo un salvataggio provvidenziale di Nuno Mendes su Pedro Neto, alle porte della mezz'ora i Blues pareggiano grazie al piazzato vincente di Malo Gusto che, su imbeccata di Enzo Fernandez, piega le mani a Safonov e ristabilisce l'equilibrio. Il PSG, però, ha tra le proprie fila il vincitore del Pallone d'Oro e a cinque dall'intervallo è lui a illuminare la notte del Parco dei Principi: transizione rapidissima e assolo di cinquanta metri dell'ex Barcellona che entra in area, sterza su ... e batte Jorgensen con uno splendido diagonale.

Se il primo tempo è all'insegna delle emozioni forti, la ripresa non vuole essere da meno e alla prima occasione buona il Chelsea acciuffa nuovamente il pari: strappo devastante di Pedro Neto sulla corsia mancina e scarico al centro per il rigore in movimento di Enzo Fernandez che rimette di nuovo tutto in parità. Da quel momento la partita cala d'intensità e tutto sembra ormai convergere verso il pari finale. Chi però ha piani differenti è Vitinha che si avventa sull'erroraccio di Jorgensen e con un delizioso pallonetto firma il nuovo vantaggio parigino. E non finisce qui perché a cinque dal traguardo i riflettori se li prende tutti Kvaratskhelia che, in campo, nell'ultima mezz'ora cala il poker con un sontuoso destro a giro che si insacca all'angolino più lontano, prima del tap-in a tempo scaduto, su assist di Hakimi, che vale la doppietta per l'ex Napoli e il definitivo 5-2 per il PSG.