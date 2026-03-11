Goal.com
Kvara PSGGetty Images
Claudio D'Amato

PSG-Chelsea 5-2, pagelle e tabellino: Barcola ispirato, Dembélé implacabile, Vitinha decisivo, Kvaratskhelia da urlo, Pedro Neto inarrestabile, Enzo Fernandez regale, Palmer spento, Jorgensen rovina tutto

I campioni d'Europa vanno avanti due volte grazie a Barcola e Dembélé, ma il Chelsea risponde con Malo Gusto e Enzo Fernandez. Nel finale, però, la squadra di Luis Henrique dilaga con l'ingresso di Kvara: prima il pallonetto vincente di Vitinha poi la doppietta da urlo dell'ex Napoli.

Il primo round va al PSG. Il Chelsea regge l'urto al 'Parco dei Principi prima di crollare nell'ultimo quarto d'ora: finisce 5-2 per i campioni d'Europa che, in attesa del ritorno in programma tra sei giorni a Londra, ipotecano il passaggio ai quarti di finale.

Partenza sprint della squadra di Luis Enrique che prova subito ad imprimere il proprio ritmo ad una gara che, infatti, si sblocca dopo appena 12 minuti: sponda di Joao Neves, su cross di Hakimi, per l'accorrente Barcola che controlla con il petto e calcia col sinistro insaccando con l'ausilio della parte interna della traversa. Per il Chelsea le operazioni sembrano mettersi subito in salita, ma con il passare dei minuti la squadra di Rosenior cresce in termini di personalità e incisività, seppur rischiando grosso quando Jorgensen devia sulla traversa la stoccata di Dembélé. Dopo un salvataggio provvidenziale di Nuno Mendes su Pedro Neto, alle porte della mezz'ora i Blues pareggiano grazie al piazzato vincente di Malo Gusto che, su imbeccata di Enzo Fernandez, piega le mani a Safonov e ristabilisce l'equilibrio. Il PSG, però, ha tra le proprie fila il vincitore del Pallone d'Oro e a cinque dall'intervallo è lui a illuminare la notte del Parco dei Principi: transizione rapidissima e assolo di cinquanta metri dell'ex Barcellona che entra in area, sterza su ... e batte Jorgensen con uno splendido diagonale.

Se il primo tempo è all'insegna delle emozioni forti, la ripresa non vuole essere da meno e alla prima occasione buona il Chelsea acciuffa nuovamente il pari: strappo devastante di Pedro Neto sulla corsia mancina e scarico al centro per il rigore in movimento di Enzo Fernandez che rimette di nuovo tutto in parità. Da quel momento la partita cala d'intensità e tutto sembra ormai convergere verso il pari finale. Chi però ha piani differenti è Vitinha che si avventa sull'erroraccio di Jorgensen e con un delizioso pallonetto firma il nuovo vantaggio parigino. E non finisce qui perché a cinque dal traguardo i riflettori se li prende tutti Kvaratskhelia che, in campo, nell'ultima mezz'ora cala il poker con un sontuoso destro a giro che si insacca all'angolino più lontano, prima del tap-in a tempo scaduto, su assist di Hakimi, che vale la doppietta per l'ex Napoli e il definitivo 5-2 per il PSG.

  • PAGELLE PSG

    Dembélé (7.5) quando si accende è uno spettacolo per gli occhi: prima timbra la traversa, poi riporta avanti il Paris con un assolo straordinario. Brilla anche Barcola (7) che sblocca la partita col mancino, su imbeccata di un sontuoso Joao Neves (7). Nella ripresa, però, la partita la decidono Vitinha (7) e un mostruoso Kvaratshelia (8) autore di una doppietta.

    VOTI PSG: Safonov 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5; Zaire-Emery 6 (78' Hernandez sv), Vitinha 7, Joao Neves 7; Doué 5.5 (62' Kvaratskhelia 7.5), Dembélé 7.5 (69' Kang-in Lee 6), Barcola 7 (78' Mayulu sv).

  • PAGELLE CHELSEA

    Enzo Fernandez (7.5) con un assist a precedere il sigillo personale, rimette due volte in carreggiata i Blues prima del crollo finale. Pedro Neto (7) è una freccia imprendibile sulla sinistra, così come Malo Gusto (7) che entra nel tabellino marcatori. Palmer (5.5) non incide, mentre Jorgensen (5) rovina tutto nel finale con un errore che spiana la strada al PSG e nella fattispecie a Vitinha. Difesa sul banco degli imputati: i Blues incassano 3 goal negli ultimi 20 minuti.

    VOTI CHELSEA: Jorgensen 5; Gusto 7 (88' Garnacho sv), Fofana 5, Chalobah 5, Cucurella 5.5; Caicedo 6, James 6.5; Palmer 5.5 (83' Lavias sv), Fernandez 7.5, Pedro Neto 7; Joao Pedro 6.5 (83' Delap sv)

  • TABELLINO PSG-CHELSEA

    PSG-CHELSEA 5-2

    Marcatori: 10' Barcola, 28' Gusto, 40' Dembélé, 57' Fernandez, 74' Vitinha, 86' Kvaratskhelia, 94' Kvaratskhelia

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery (78' Hernandez), Vitinha, Joao Neves; Doué (62' Kvaratskhelia), Dembélé (69' Kang-in Lee), Barcola (78' Mayulu). All. Luis Enrique.

    CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto (88' Garnacho), Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Palmer (83' Lavia), Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro (83' Delap). All. Rosenior.

    Arbitro: Hernández (Spagna)

    Ammoniti: Kvaratskhelia

    Espulsi: -


0