PSG campione di Francia: 14° titolo in Ligue 1 e quinto consecutivo, il dominio parigino continua incontrastato

Il PSG ha trovato in Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé (senza tralasciare altri due enfant prodige come Desiré Doué e Bradley Barcola) gli uomini simbolo della stagione.

Il georgiano ha portato fantasia, dribbling e imprevedibilità sulla fascia sinistra, alla sua prima stagione full time con i parigini, risultando decisivo sia tra i confini nazionali ma soprattutto nelle notti europee. Il georgiano ex Napoli ha infatti messo a referto sin qui 19 goal e 10 assist tra tutte le competizioni.



Dembélé, invece, ha vissuto un'altra annata da urlo dopo quella culminata con Champions e Pallone d'Oro, confermandosi nel ruolo leader offensivo della squadra di Luis Enrique. Anche per lui numeri di altissimo livello, simili a quelli di Kvara: 19 goal e 11 assist. Uno in più rispetto al compagno.





Ma l'errore più grande sarebbe quello di dimenticare gli altri grandi protagonisti che hanno reso il PSG ciò che è oggi: il centrocampo composto da Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz rappresenta uno dei reparti meglio assortiti al mondo, mentre in difesa la coppia centrale composta da Marquinhos e Pacho ha rappresentato per larghissimi tratti un muro invalicabile. Il tutto senza dimenticare le frecce sulle corsie esterne come Hakimi e Nuno Mendes. In altre parole, una corazzata. Difficile definirla in modo differente.



