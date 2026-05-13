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PSG CampioneGOAL
Michael Di Chiaro

PSG campione di Francia: 14° titolo in Ligue 1 e quinto consecutivo, il dominio parigino continua incontrastato

Ligue 1
Paris Saint-Germain

I parigini piegano il Lens nello scontro diretto e scatta la festa: la Ligue 1 si conferma di esclusivo dominio della squadra allenata da Luis Enrique.

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In attesa di provare a mettere le mani sulla seconda Champions League (consecutiva) della sua storia, il PSG continua a dettare legge indisturbato: la formazione parigina si è infatti laureata campione di Francia.


Un trionfo concretizzatosi con una giornata d'anticipo rispetto alla chiusura della Ligue 1 proprio nel confronto diretto contro il Lens, la grande sorpresa della stagione nonché unica realtà in grado di tenere aperti i giochi più o meno fino alla fine.

Lo 0-1 finale, griffato dal solito Kvaratskhelia, ha fatto scattare la festa.

  • 14° TITOLO, IL QUINTO CONSECUTIVO

    Il PSG ha messo in bacheca il titolo numero 14 della Ligue 1, nonché il quinto consecutivo. Dall'arrivo della proprietà qatariota, capitanata dal presidente Nasser Al-Khelaifi, il PSG ha letteralmente imposto la propria legge tra i confini nazionali.

    Dall'avvento della Qatar Sport Investments, infatti, il club della capitale ha vinto qualcosa come 12 campionati su 15 dal 2011 ad oggi, lasciandone per strada solamente tre: nella stagione 2011/12 fu infatti il Montpellier a spuntarla, così come il Monaco nella 2016/17 e il Lille nella 2020/21. Tre lampi isolati che però non hanno mai scalfito la supremazia di quello che nell'ultimo decennio è diventato a tutti gli effetti il club più titolato e blasonato di Francia.


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  • UN ALTRO TITOLO TARGATO LUIS ENRIQUE

    Determinante, ancora una volta, è stata la mano di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, giunto al culmine della sua terza stagione alla guida del PSG, ha guidato i suoi lungo l'ennesimo percorso trionfale che gli ha consentito di mettere le mani sul terzo titolo nazionale da quando siede sulla panchina parigina.

    Il PSG di Luis Enrique, del resto, ha tutti i crismi della macchina perfetta: è stato lui, infatti, a trovare la miscela vincente e a cambiare la pelle e la percezione del club di Parigi nel corso dell'ultimo triennio. Da una raccolta di stelle e superstar, difficili da amalgamare tra loro, ad un collettivo orientato verso lo sviluppo di un calcio totale e moderno, che ha fatto del PSG probabilmente la squadra più forte e completa sulla scena mondiale. Una fase difensiva solidissima, un centrocampo dal tasso qualitativo enorme, a cui si aggiungono alcune individualità stellari che hanno aperto una nuova era all'ombra della Tour Eiffel. L'era Luis Enrique.

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  • GLI UOMINI COPERTINA

    Il PSG ha trovato in Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé (senza tralasciare altri due enfant prodige come Desiré Doué e Bradley Barcola) gli uomini simbolo della stagione.
    Il georgiano ha portato fantasia, dribbling e imprevedibilità sulla fascia sinistra, alla sua prima stagione full time con i parigini, risultando decisivo sia tra i confini nazionali ma soprattutto nelle notti europee. Il georgiano ex Napoli ha infatti messo a referto sin qui 19 goal e 10 assist tra tutte le competizioni.

    Dembélé, invece, ha vissuto un'altra annata da urlo dopo quella culminata con Champions e Pallone d'Oro, confermandosi nel ruolo leader offensivo della squadra di Luis Enrique. Anche per lui numeri di altissimo livello, simili a quelli di Kvara: 19 goal e 11 assist. Uno in più rispetto al compagno.


    Ma l'errore più grande sarebbe quello di dimenticare gli altri grandi protagonisti che hanno reso il PSG ciò che è oggi: il centrocampo composto da Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz rappresenta uno dei reparti meglio assortiti al mondo, mentre in difesa la coppia centrale composta da Marquinhos e Pacho ha rappresentato per larghissimi tratti un muro invalicabile. Il tutto senza dimenticare le frecce sulle corsie esterne come Hakimi e Nuno Mendes. In altre parole, una corazzata. Difficile definirla in modo differente.


  • E ORA L'ASSALTO ALLA SECONDA CHAMPIONS LEAGUE

    La stagione del PSG, però, è tutt'altro che finita.

    Il prossimo 30 maggio, a Budapest, i parigini sfideranno l'Arsenal nella finalissima di Champions League. La seconda consecutiva per la squadra di Luis Enrique che, un anno dopo il clamoroso 5-0 rifilato all'Inter a Monaco di Baviera, mette ora nel mirino la possibilità di entrare con ancora più vigore nella storia vincendo la seconda Coppa Campioni della sua storia. Un'impresa per pochi. Un traguardo a cui possono ambire solo i più grandi. E tra questi c'è sicuramente il PSG di Luis Enrique.

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