PSG-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, Canale 5, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

PSG e Borussia Dortmund si affrontano nella semifinale di ritorno di Champions League: probabili formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

Novanta minuti o anche più, in caso di tempi supplementari e calci di rigore, per strappare il pass per la finale di Wembley in programma sabato 1 giugno 2024.

Martedì 7 maggio alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, PSG e Borussia Dortmund si affrontano nella semifinale di ritorno di Champions League. Una gara dalle mille emozioni e dal pronostico incerto, che vede la squadra allenata da Luis Enrique chiamata a ribaltare la sconfitta dell’andata.

Nel match giocato lo scorso mercoledì al Signal Iduna Park di Dortmund, ad avere la meglio è stato proprio il Borussia: 1-0 il finale, deciso dalla rete di Niclas Füllkrug al 36’. Un risultato, però, che lascia apertissimi i discorsi qualificazione.

Il PSG insegue un’altra finale dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2020: i parigini, ricordiamo, non hanno mai vinto questa competizione. Il Borussia Dortmund invece ha vinto solo una volta nella sua storia la Champions League, battendo in finale la Juventus nel 1997. L’ultima volta che i gialloneri sono arrivati in finale nella competizione è stato nel 2013, quando furono battuti dai connazionale del Bayern Monaco (anche loro in semifinale in questa edizione della Champions, dove affrontano il Real Madrid).

In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.