PSG-Aston Villa 2-1, tabellino e pagelle: Kvaratskhelia sempre decisivo, che storia il 17enne Madjo, la Supercoppa Europea è del Paris

Come l'anno scorso, il copione si ripete, il PSG vince la Champions e poi si prende anche la Supercoppa Europea, ancora una volta contro un inglese.

L'anno scorso era stato il Tottenham, sconfitto a Udine ai calci di rigore, quest'anno è il turno dell'Aston Villa, che però ha ceduto nei tempi regolamentari.

Il PSG la sblocca dopo 20 minuti con il solito Kvaratskhelia su assist di Doué, la vera storia della serata è senza dubbio quella del 17enne Brian Madjo, alla prima partita tra i professionisti con l'Aston Villa, che prima dell'intervallo firma l'1-1.

Prima di oggi aveva giocato soltanto con la squadra riserve dei Villans ed aveva appena cinque presenze in prima squadra con il Metz in Ligue 1. Emry lo ha lanciato a sorpresa titolare e lui ha segnato il primo goal della sua carriera tra i grandi ai campioni d'Europa.

Goal che però non è bastato ad evitare la sconfitta dell'Aston Villa, piegata definitivamente all'ora di gioco da un goal di Doué, convalidato soltanto dopo revisione al Var.