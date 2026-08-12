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PSG Aston VillaGetty Images
Marco Trombetta

PSG-Aston Villa 2-1, tabellino e pagelle: Kvaratskhelia sempre decisivo, che storia il 17enne Madjo, la Supercoppa Europea è del Paris

Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Il PSG conquista la sua seconda Supercoppa Europea consecutiva battendo l'Aston Villa a Salisburgo. Goal e assist per Doué, il 17enne Madjo si prende la scena.

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Come l'anno scorso, il copione si ripete, il PSG vince la Champions e poi si prende anche la Supercoppa Europea, ancora una volta contro un inglese.

L'anno scorso era stato il Tottenham, sconfitto a Udine ai calci di rigore, quest'anno è il turno dell'Aston Villa, che però ha ceduto nei tempi regolamentari.

Il PSG la sblocca dopo 20 minuti con il solito Kvaratskhelia su assist di Doué, la vera storia della serata è senza dubbio quella del 17enne Brian Madjo, alla prima partita tra i professionisti con l'Aston Villa, che prima dell'intervallo firma l'1-1.

Prima di oggi aveva giocato soltanto con la squadra riserve dei Villans ed aveva appena cinque presenze in prima squadra con il Metz in Ligue 1. Emry lo ha lanciato a sorpresa titolare e lui ha segnato il primo goal della sua carriera tra i grandi ai campioni d'Europa.

Goal che però non è bastato ad evitare la sconfitta dell'Aston Villa, piegata definitivamente all'ora di gioco da un goal di Doué, convalidato soltanto dopo revisione al Var.

  • TABELLINO PSG-ASTON VILLA

    Marcatori: 20' Kvaratskhelia, 45' Madjo, 61' Doué

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez); Joao Neves (75' Fabian Ruiz) , Vitina, Zaire-Emery; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). All.: Luis Enrique

    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings; Buendia, Madjo (72' Abraham). All.: Emery

    Arbitro: Artan

    Ammoniti: Pau Torres, Joao Gomes, McGinn

    Espulsi: nessuno

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  • PAGELLE PSG-ASTON VILLA

    Safonov 6; Hakimi 6, Marquinhos 6, Pacho 6,5, Nuno Mendes 6,5 (75' Lucas Hernandez 6); Joao Neves 6 (75' Fabian Ruiz 6), Vitinha 6,5, Zaire-Emery 6; Akliouche 5,5 (46' Dembele 6,5), Doué 7 (87' Mayulu sv), Kvaratskhelia 7,5 (88' Beraldo sv)

    Bizot 5,5; Cash 5,5, Lindelof 6, Pau Torres 6 (79' Mings sv), Maatsen 5,5; McGinn 6,5 (72' Alysson 6), Joao Gomes 6 (79' Barkley sv), Kamara 5,5 (72' Bogarde 6), Hemmings 5,5; Buendia 6, Madjo 7 (72' Abraham 6)

    Ennesima prestazione supera di Kvara: goal a parte, è un motore instancabile, l'unico vero intoccabile in avanti per Luis Enrique. Per Doué la rete decisiva ma anche un assist, quando si accende il talento francese sa essere devastante. Non esaltanti i primi 45 minuti di Akliouche, sostituito poi da Dembelé, che serve l'assist per il goal decisivo. Madjo l'uomo copertina dell'Aston Villa e nonostante la sconfitta di tutta la finale, con il primo goal della sua carriera segnato in una finale internazionale.

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