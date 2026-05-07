PSG-Arsenal sarà anche Luis Enrique contro Arteta: due allenatori spagnoli alla conquista della Champions League

L'Atletico Madrid si è fermato in semifinale, Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal hanno visto il loro cammino concludersi ancora prima.

La finale dell'edizione 2025-2026 della Champions League non vedrà squadre iberiche in campo eppure il calcio spagnolo sarà comunque grande protagonista. Non solo grazie ai giocatori che fanno rispettivamente parte delle rose del Paris Saint-Germain e dell'Arsenal, ma soprattutto grazie a Luis Enrique e Mikel Arteta, ovvero i due tecnici che hanno condotto i campioni d'Europa in carica e i Gunners alla conquista di un posto nell'ultimo atto della massima competizione europea.

Comunque andranno le cose dunque, a sollevare al cielo il più ambito trofeo messo in palio dal calcio del Vecchio Continente sarà un allenatore spagnolo e la cosa potrebbe non essere propriamente casuale. La Spagna si conferma una delle università del pallone e Luis Enrique ed Arteta, in modo diverso, nel corso di questa Champions League si sono confermati due dei suoi massimi esponenti.