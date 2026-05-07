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Luis Enrique Mikel ArtetaGetty
Leonardo Gualano

PSG-Arsenal sarà anche Luis Enrique contro Arteta: due allenatori spagnoli alla conquista della Champions League

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
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Per la prima volta nella storia, due allenatori spagnoli si affronteranno in finale di Champions League: tra Luis Enrique ed Arteta una sfida nella sfida.

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L'Atletico Madrid si è fermato in semifinale, Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal hanno visto il loro cammino concludersi ancora prima.

La finale dell'edizione 2025-2026 della Champions League non vedrà squadre iberiche in campo eppure il calcio spagnolo sarà comunque grande protagonista. Non solo grazie ai giocatori che fanno rispettivamente parte delle rose del Paris Saint-Germain e dell'Arsenal, ma soprattutto grazie a Luis Enrique e Mikel Arteta, ovvero i due tecnici che hanno condotto i campioni d'Europa in carica e i Gunners alla conquista di un posto nell'ultimo atto della massima competizione europea.

Comunque andranno le cose dunque, a sollevare al cielo il più ambito trofeo messo in palio dal calcio del Vecchio Continente sarà un allenatore spagnolo e la cosa potrebbe non essere propriamente casuale. La Spagna si conferma una delle università del pallone e Luis Enrique ed Arteta, in modo diverso, nel corso di questa Champions League si sono confermati due dei suoi massimi esponenti.

  • UNA PRIMA VOLTA ASSOLUTA

    Al di là di chi riuscirà a trionfare nella finale che si giocherà il prossimo 30 maggio a Budapest, Luis Enrique e Mikel Arteta, pur non guidando squadre spagnole, scriveranno una pagina di storia importante per il calcio del loro Paese.

    Per la prima volta infatti, una finale di Champions League vedrà due allenatori spagnoli a bordo campo. Non era mai accaduto in passato, nemmeno quando a contendersi il trofeo in finale erano state Real Madrid e Atletico Madrid, o Real Madrid e Valencia.

    Si tratterà di una prima volta assoluta per la Spagna, solo la quarta se si pensa all'intera storia della competizione. Gli unici allenatori connazionali a sfidarsi in passato nell'ultimo atto della Champions erano stati Ancelotti e Lippi, Heynckes e Klopp e Flick e Tuchel.

    Anche per questo motivo, in PSG-Arsenal ci sarà una partita nella partita.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    IL PSG PER IL BIS, L'ARSENAL PER IL PRIMO TRIONFO

    Quella che il prossimo 30 maggio vedrà opposte PSG e Arsenal sarà, per forza di cose, una partita destinata ad entrare nella storia dei due club.

    La compagine parigina, dopo aver travolto l'Inter 5-0 nella finale di Monaco di Baviera di un anno fa, cercherà uno storico bis che la consacrerebbe come squadra più dominante di questo periodo calcistico.

    Il PSG si presenterà al calcio d'inizio da grande favorito e questo non solo perché lo farà da detentore del trofeo, ma anche per quello che ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi.

    Luis Enrique, che un posto nel libro di storia del PSG se lo è già ampiamente conquistato, ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza e lo ha fatto non solo rinunciando alle super star di caratura mondiale che erano solite comporre la rosa dei parigini, ma puntando sui giovani e la cosa fa pensare che i campioni d'Europa in carica abbiano ancora, incredibilmente, enormi margini di miglioramento.

    Mikel Arteta invece andrà a caccia di due prime volte assolute: la sua e quella dell'Arsenal. Lui, che del PSG è stato anche calciatore, non ha mai vinto la Champions League né da allenatore né quando era uno dei migliori centrocampisti d'Europa, e nemmeno i Gunners sono mai riusciti a sollevare il trofeo al cielo.

    Erano andati vicini all'impresa esattamente vent'anni fa, quando in panchina sedeva Arsene Wenger e sul rettangolo verde regalava magia un certo Thierry Henry. Allora si giocava a Parigi e la compagine londinese, che disputò quasi tutta la gara in inferiorità numerica, dopo essere passata in vantaggio, nel finale venne prima raggiunta e poi superata dal Barcellona.

    Riuscendo a vincere la Champions League, Arteta si spingerebbe dunque fino a dove mai nessuno era riuscito ad arrivare.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    LUIS ENRIQUE CERCA UN POSTO NELL'OLIMPO

    Luis Enrique è già ampiamente considerato uno dei migliori allenatori della sua generazione, ma riuscendo a trionfare anche a Budapest si meriterebbe un posto tra i più grandi di sempre.

    Da tecnico ha già vissuto due finali e le ha vinte entrambe: una alla guida del Barcellona nel 2015 contro la Juventus (3-1 a Berlino) ed un'altra, ovviamente, un anno fa alla guida del PSG (storico 5-0 all'Inter a Monaco di Baviera).

    Questa volta l'ultimo atto della Champions non si giocherà in Germania e l'avversaria non sarà un'italiana, ma la cosa ovviamente non gli impedirà di provare a fare ancora una volta la storia.

    Con un nuovo trionfo, eguaglierebbe a quota tre leggende come Guardiola, Zidane e Paisley, portandosi ad un solo successo da Carlo Ancelotti.

    Un posto nell'Olimpo dei migliori di sempre potrebbe dunque essere ad un solo passo.


  • DUE ALLENATORI CHE SI CONOSCONO BENE

    Luis Enrique e Mikel Arteta hanno già avuto modo di incrociare le loro strade. Due allenatori figli della stessa scuola, ma che portano in campo idee diverse: uno punta più sulla verticalità e sulla libertà di movimento dei suoi giocatori, l'altro si affida ad un calcio più posizionale e alla cura maniacale di ogni minimo dettaglio, compresi i calci da fermo.

    Si sono già affrontati da allenatori in tre occasioni e sempre in Champions League: nella scorsa edizione, quando a trionfare fu poi proprio il PSG.

    Il primo round, nella fase campionato, andò all'Arsenal che si impose per 2-0 (allora Luis Enrique parlò di un PSG ancora in costruzione), poi, qualche mese dopo, ad imporsi per due volte in semifinale furono i parigini con un 3-1 complessivo, un doppio confronto al termine del quale i due allenatori furono anche protagonisti di un botta e risposta a distanza.

    Il bilancio complessivo vede dunque Luis Enrique in vantaggio per 2-1, ma a Budapest la cosa poco conterà.

    Si ripartirà da 0-0 e questo il tecnico campione d'Europa in carica lo sa bene.

    "Apprezzo Mikelito! Nutro grande affetto per lui, eravamo compagni di squadra al Barcellona quando era molto giovane. Ha costruito una grande squadra e si vede che tipo di allenatore è. Sarà molto difficile, ma abbiamo molta fiducia nel nostro stile di gioco. L'anno scorso abbiamo fatto la storia e vogliamo continuare a farla".

    Il campo dirà di più: quello che è certo è che ci sarà ancora un allenatore spagnolo sul tetto d'Europa.

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