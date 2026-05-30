AFP
PSG-Arsenal, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o rigori? Il regolamento della finale di Champions League
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PSG-ARSENAL PARI AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?
Nonostante le diverse novità regolamentari inserite negli ultimi anni, la formula della finale di Champions League non è cambiata.
Se al termine dei 90 minuti, PSG e Arsenal dovessero trovarsi in un risultato di parità, la partita si prolungherà ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore.
DA QUANTO UNA FINALE DI CHAMPIONS NON FINISCE AI SUPPLEMENTARI?
L'ultima finale di Champions decisa dei supplementari è quella del 2013/2014 tra Real Madrid e Atletico Madrid a Lisbona.
I blancos vinsero la loro 'decima' pareggiando in pieno recupero con Sergio Ramos e poi vincendo 4-1 nei supplementari.
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DA QUANTO UNA FINALE DI CHAMPIONS NON FINISCE AI RIGORI?
Quando è stata l'ultima volta che una finale di Champions League si è decisa ai rigori?
Esattamente 10 anni fa: e ancora una volta si tratta di Real Madrid-Atletico Madrid, a San Siro, con i blancos vincitori.