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Marco Trombetta

PSG-Arsenal, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o rigori? Il regolamento della finale di Champions League

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

Che succede se PSG-Arsenal finisce pari al termine dei 90 minuti: il regolamento della finale di Champions League, tutte le novità.

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  • PSG-ARSENAL PARI AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Nonostante le diverse novità regolamentari inserite negli ultimi anni, la formula della finale di Champions League non è cambiata.

    Se al termine dei 90 minuti, PSG e Arsenal dovessero trovarsi in un risultato di parità, la partita si prolungherà ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore.

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  • DA QUANTO UNA FINALE DI CHAMPIONS NON FINISCE AI SUPPLEMENTARI?

    L'ultima finale di Champions decisa dei supplementari è quella del 2013/2014 tra Real Madrid e Atletico Madrid a Lisbona.

    I blancos vinsero la loro 'decima' pareggiando in pieno recupero con Sergio Ramos e poi vincendo 4-1 nei supplementari.

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  • DA QUANTO UNA FINALE DI CHAMPIONS NON FINISCE AI RIGORI?

    Quando è stata l'ultima volta che una finale di Champions League si è decisa ai rigori?

    Esattamente 10 anni fa: e ancora una volta si tratta di Real Madrid-Atletico Madrid, a San Siro, con i blancos vincitori.

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