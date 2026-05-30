PSG-Arsenal 5-4 dcr, pagelle e tabellino: Dembélé chirurgico, Kvara si accende all'improvviso, Havertz non basta, disastro Mosquera

Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare l'edizione 2025/26 della Champions League e alla fine a spuntarla è stato il PSG che sul palcoscenico della Puskas Arena di Budapest si è laureato campione d'Europa per la seconda volta consecutiva bissando il successo di un anno fa a Monaco di Baviera contro l'Inter.

La mossa a sorpresa è quella di Arteta: Havertz al centro dell'attacco e Gyokeres in panchina. Una scelta che paga subito i dividendi perché al primo affondo i Gunners colpiscono proprio con l'attaccante tedesco che strappa sulla corsia di sinistra, dopo un rimpallo tra Marquinhos e Trossard, e fulmina Safonov con un mancino devastante da posizione molto defilata.

Colpito a freddo, il piano partita del PSG si complica subito. La squadra di Luis Enrique prova ad alzare i giri del motore ma le principali bocche di fuoco parigine faticano ad accendersi, Kvaratskhelia su tutti. Proprio il georgiano viene murato da Gabriel all'11' al momento del tiro. Il PSG, nel complesso, ha poche idee e l'unica vera chance si concretizza nel finale di primo tempo quando l'incornata di Fabianz Ruiz si spegne sopra la traversa.

Nella ripresa si gioca di fatto nella metà campo dell'Arsenal e all'imbocco dell'ultima mezz'ora il PSG acciuffa il pari: follia di Mosquera che stende Kvaratskhelia in area e Siebert non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore che Dembélé trasforma spiazzando Raya. Arteta prova a rimescolare le carte e getta nella mischia anche Gyokeres, ma il goal lo sfiora ancora una volta il PSG perché quando si accende Kvara sono dolori: l'ex Napoli si auto lancia di testa e dopo una sontuosa volata conclude con il sinistro graffiando il palo. Il risultato, però, non cambia più fino al triplice fischio finale e la sfida si prolunga fino ai tempi supplementari nonostante il brivido finale targato Vitinha che non trova la porta per una questione di centimetri.

Nei supplementari le emozioni latitano: nella prima frazione si segnalano le proteste furibonde dell'Arsenal quando Madueke finisce giù in area dopo il contatto sospetto con Zaire-Emery, ma per Siebert avviene tutto entro i limiti della regolarità. Nel secondo atto, invece, finisce a referto solo una tempestiva uscita di Raya a sventare la possibile minaccia targata Goncalo Ramos. Per assegnare la coppa dalle grandi orecchie, però, servono i calci di rigore: dal dischetto sono decisivi gli errori di Eze e Gabriel.