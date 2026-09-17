Provedel titolare al posto di Martinez in Roma-Inter? Il ballottaggio nella formazione di Chivu e chi gioca il match dell'Olimpico

In attesa delle sensazioni della vigilia del match dell'Olimpico, vale la pena riavvolgere il nastro e riportare quelle che sono state le parole di Cristian Chivu dopo la sfida contro l'Udinese.

"L’anno scorso il problema era Sommer e l’avete fatto notare subito. Quest’anno siamo solo alla quarta giornata e iniziamo a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez come Provedel sono giocatori che danno un contributo e finché si continuerà a battere il colpo su questa cosa lo difenderò alla morte, perché è un portiere importante per noi",ha affermato l'allenatore dell'Inter, dopo aver sbattuto la testa sul microfono.

"Vi chiederei gentilmente di non fare ogni settimana dei titoli in cui si parla di un problema dei nostri problemi, noi non abbiamo un problema coi portieri", ha aggiunto.