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Martinez Provedel InterGetty GOAL
Antonio Torrisi

Provedel titolare al posto di Martinez in Roma-Inter? Il ballottaggio nella formazione di Chivu e chi gioca il match dell'Olimpico

Serie A
Roma vs Inter
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Per la prima volta in questa stagione l'allenatore nerazzurro si trova a fare i conti con un dubbio in porta.

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Cristian Chivu sbatte la testa sul microfono quando dopo la partita contro l'Udinese gli chiedono, di nuovo, di Josep Martinez. Poi risponde, in maniera netta: "Non abbiamo un problema coi portieri", dice.

Eppure, la questione rimane: l'Inter non avrà un problema coi portieri, ma secondo quanto riportato da Sky Sport contro la Roma, partita già importantissima per la vetta della classifica, i nerazzurri potrebbero cambiare le gerarchie tra i pali.

Perché Chivu, nonostante tutto, potrebbe schierare Ivan Provedel al posto di Martinez, dopo diverse settimane di dibattito.

  • COSA HA DETTO CHIVU SU MARTINEZ E PROVEDEL

    In attesa delle sensazioni della vigilia del match dell'Olimpico, vale la pena riavvolgere il nastro e riportare quelle che sono state le parole di Cristian Chivu dopo la sfida contro l'Udinese.

    "L’anno scorso il problema era Sommer e l’avete fatto notare subito. Quest’anno siamo solo alla quarta giornata e iniziamo a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez come Provedel sono giocatori che danno un contributo e finché si continuerà a battere il colpo su questa cosa lo difenderò alla morte, perché è un portiere importante per noi",ha affermato l'allenatore dell'Inter, dopo aver sbattuto la testa sul microfono.

    "Vi chiederei gentilmente di non fare ogni settimana dei titoli in cui si parla di un problema dei nostri problemi, noi non abbiamo un problema coi portieri", ha aggiunto.

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  • PROVEDEL O MARTINEZ: CHI GIOCA ROMA-INTER?

    C'è, però, che i dubbi rimangono: come detto, secondo Sky Sport Martinez e Provedel sarebbero in ballottaggio in porta per Roma-Inter, con Chivu chiamato a fare una scelta.

    Il rendimento dello spagnolo è stato al di sotto delle aspettative, e non solo per quanto riguarda la partita del Bernabeu contro il Real Madrid (simbolo, forse più di tutti, di un momento non felicissimo): i nerazzurri hanno subito 6 goal in 4 partite di Serie A, con un solo clean sheet contro il Cagliari. Insomma, non benissimo.

    Al momento il favorito per una maglia da titolare rimane Martinez, ma il dubbio di Chivu fa scattare un campanello d'allarme. In attesa, come detto, delle sensazioni della vigilia.

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