Provedel titolare al posto di Martinez in Roma-Inter? Il ballottaggio nella formazione di Chivu e chi gioca il match dell'Olimpico

Cristian Chivu sbatte la testa sul microfono quando dopo la partita contro l'Udinese gli chiedono, di nuovo, di Josep Martinez. Poi risponde, in maniera netta: "Non abbiamo un problema coi portieri", dice.
Eppure, la questione rimane: l'Inter non avrà un problema coi portieri, ma secondo quanto riportato da Sky Sport contro la Roma, partita già importantissima per la vetta della classifica, i nerazzurri potrebbero cambiare le gerarchie tra i pali.
Perché Chivu, nonostante tutto, potrebbe schierare Ivan Provedel al posto di Martinez, dopo diverse settimane di dibattito.