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E se alla fine Rafa Leao restasse al Milan?
All'inizio dell'estate, dopo le dichiarazioni rilasciate dal numero 10 rossonero, ipotizzare una sua permanenza sembrava a dir poco azzardato.
La volontà espressa da Leao era chiara. Il portoghese voleva lasciare il Milan, dove riteneva di avere esaurito il suo ciclo e cercava una nuova avventura.
Oggi però qualcosa sembra cambiato. E non solo perché, Turchia a parte, di offerte concrete per lui non ne sono arrivate.
Tanto che contro il Chelsea toccherà proprio a Leao giocare titolare alle spalle di Camarda. E potrebbe sfruttare l'occasione per lanciare un messaggio in vista della nuova stagione.