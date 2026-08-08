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Rafa Leao MilanGetty
Lelio Donato

Prove di nuovo Milan contro il Chelsea: Leao torna titolare, il numero 10 deve conquistare Amorim aspettando Pulisic

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Le offerte dalla Turchia non convincono club e giocatore, Rafa Leao ora pensa di restare al Milan e contro il Chelsea giocherà titolare per riprendersi il posto. Aspettando il ritorno di Pulisic.

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E se alla fine Rafa Leao restasse al Milan?

All'inizio dell'estate, dopo le dichiarazioni rilasciate dal numero 10 rossonero, ipotizzare una sua permanenza sembrava a dir poco azzardato.

La volontà espressa da Leao era chiara. Il portoghese voleva lasciare il Milan, dove riteneva di avere esaurito il suo ciclo e cercava una nuova avventura.

Oggi però qualcosa sembra cambiato. E non solo perché, Turchia a parte, di offerte concrete per lui non ne sono arrivate.

Tanto che contro il Chelsea toccherà proprio a Leao giocare titolare alle spalle di Camarda. E potrebbe sfruttare l'occasione per lanciare un messaggio in vista della nuova stagione.

  • LA VOLONTÀ DI LEAO

    La calda estate di Leao è iniziata prima dei Mondiali, quando durante un'intervista ha pubblicamente manifestato la volontà di lasciare il Milan.

    "Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan" aveva dichiarato Leao a 'Sport TV Portugal'.

    Parole che di certo non erano piaciute alla società e soprattutto ai tifosi rossoneri, specie dopo una stagione chiusa fuori dalla Champions League. Ma ribadite di fatto da Leao anche in successive interviste, seppure con toni più morbidi.

    L'arrivo in panchina del connazionale Amorim, almeno in parte, ha cambiato il quadro anche perché intanto di offerte dai principali campionati europei per Leao non ne sono arrivate. Così il portoghese si è regolarmente aggregato al gruppo rossonero mettendosi a disposizione del tecnico.

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  • I DUBBI SULLA TURCHIA

    Ma dove potrebbe andare oggi Rafa Leao se lasciasse il Milan?

    Le uniche offerte concrete per il numero 10 rossonero sono arrivate dalla Turchia, destinazione però non molto gradita al giocatore nonostante il ricchissimo ingaggio messo sul piatto. Nettamente superiore a quello che percepisce oggi al Milan.

    C'è poi ovviamente da trovare un accordo col club rossonero a cui Leao è legato fino al 30 giugno 2028. Il Milan è disposto a discutere di un'eventuale cessione di Leao, ma lo valuta almeno 60 milioni di euro e non è disposto a scendere sotto quella cifra.

    Cifra molto lontana da quanto avrebbero offerto sia il Fenerbahce che il Galatasaray, ovvero i due club che hanno mostrato maggiore interesse per Leao. Sul tavolo ci sarebbero circa 40 milioni di euro. Pochi, troppo pochi.


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  • LA POSIZIONE DI AMORIM SU LEAO

    Ruben Amorim non ha mai chiuso del tutto le porte a Rafa Leao che resta un patrimonio del Milan, sia a livello tecnico che economico.

    La sua cessione infatti porterebbe i soldi necessari per completare il reparto offensivo acquistando quel trequartista di piede mancino che il nuovo tecnico richiede.

    Se invece Leao dovesse davvero restare toccherà ad Amorim trovargli una collocazione tattica adeguata nel suo 3-4-2-1.

    L'allenatore, intanto, ha mandato un messaggio piuttosto chiaro al suo numero 10: "Leao? Tutti i giocatori stanno lavorando davvero bene: sia quelli che hanno iniziato dal primo giorno sia quelli che sono arrivati dopo. Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Lo sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito".

    La sensazione, insomma, è che Leao non venga considerato al momento centrale nel progetto rossonero. Ma tutto potrebbe ancora cambiare.

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  • PROVE DI NUOVO MILAN

    In tal senso c'è grande curiosità per quanto accadrà sabato pomeriggio a Giacarta, dove il Milan affronta il Chelsea in amichevole.

    Amorim infatti ha deciso di schierare Leao titolare, anche se davanti a lui non ci sarà Gonçalo Ramos bensì Camarda.

    Il portoghese avrà l'occasione di giocare nel suo ruolo preferito da sempre ovvero sul centro sinistra alle spalle della prima punta o in suo appoggio.

    Il tutto ovviamente in attesa del completo recupero di Christian Pulisic che è rimasto a Milano per trovare la migliore condizione dopo l'infortunio subito ai Mondiali, ma viene ritenuto centrale da Amorim. E soprattutto da Cardinale.

    Le voci d'addio sull'americano sono state spazzate via in poche settimane. A differenza di quelle su Leao il cui futuro, probabilmente, resterà incerto fino all'ultimo giorno di mercato.

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