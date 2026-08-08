La calda estate di Leao è iniziata prima dei Mondiali, quando durante un'intervista ha pubblicamente manifestato la volontà di lasciare il Milan.

"Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan" aveva dichiarato Leao a 'Sport TV Portugal'.

Parole che di certo non erano piaciute alla società e soprattutto ai tifosi rossoneri, specie dopo una stagione chiusa fuori dalla Champions League. Ma ribadite di fatto da Leao anche in successive interviste, seppure con toni più morbidi.

L'arrivo in panchina del connazionale Amorim, almeno in parte, ha cambiato il quadro anche perché intanto di offerte dai principali campionati europei per Leao non ne sono arrivate. Così il portoghese si è regolarmente aggregato al gruppo rossonero mettendosi a disposizione del tecnico.