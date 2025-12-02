Prove di continuità per la Juventus, David promosso: ora il Napoli, per cambiare la stagione

Non è certo una macchina da goal capace di dominare le partite in maniera roboante, ma la Juventus di Spalletti sta cominciando ad ingranare. La vittoria di Coppa Italia contro l'Udinese valsa il passaggio ai quarti del torneo, infatti, è la terza consecutiva, nonchè l'ottavo risultato utile consecutivo tra le varie competizioni. Primi passi da grande squadra cinica per Spalletti, che tra infortuni e gare altalenanti può contare sui risultati.

Contro l'Udinese si è vista una Juventus precisa, attenta e soprattutto in grado di sfruttare tutte le occasioni. Oltre all'autorete e al rigore segnato, Madama si è fatta pericolosa anche in occasione delle reti annullate ad Openda e David, ovvero gli uomini chiamati a guidare l'attacco bianconero in attesa del ritorno di Vlahovic e in vista di eventuali operazioni di mercato.

Openda ha visto il proprio goal eliminato da un fuorigioco nei minuti di recupero del secondo tempo, mentre David per un proprio offside (che sta facendo discutere) nella prima frazione. Nonostante il goal non si arrivato, l'attaccante canadese è stato tra i più propositivi, tanto che in occasione dell'1-0 Palma ha messo il pallone nella propria porta proprio nel disperato tentativo di bloccare l'avversario.