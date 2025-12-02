Pubblicità
Pubblicità
Locatelli Juventus Udinese Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Prove di continuità per la Juventus, David promosso: ora il Napoli, per cambiare la stagione

Terza vittoria di fila per la Juventus, prima gara dopo tre incontri senza subire reti: David non ha segnato ma ha offerto una prova convincente, a Napoli i bianconeri proveranno a dare una vera svolta alla propria annata.

Pubblicità

Non è certo una macchina da goal capace di dominare le partite in maniera roboante, ma la Juventus di Spalletti sta cominciando ad ingranare. La vittoria di Coppa Italia contro l'Udinese valsa il passaggio ai quarti del torneo, infatti, è la terza consecutiva, nonchè l'ottavo risultato utile consecutivo tra le varie competizioni. Primi passi da grande squadra cinica per Spalletti, che tra infortuni e gare altalenanti può contare sui risultati.

Contro l'Udinese si è vista una Juventus precisa, attenta e soprattutto in grado di sfruttare tutte le occasioni. Oltre all'autorete e al rigore segnato, Madama si è fatta pericolosa anche in occasione delle reti annullate ad Openda e David, ovvero gli uomini chiamati a guidare l'attacco bianconero in attesa del ritorno di Vlahovic e in vista di eventuali operazioni di mercato.

Openda ha visto il proprio goal eliminato da un fuorigioco nei minuti di recupero del secondo tempo, mentre David per un proprio offside (che sta facendo discutere) nella prima frazione. Nonostante il goal non si arrivato, l'attaccante canadese è stato tra i più propositivi, tanto che in occasione dell'1-0 Palma ha messo il pallone nella propria porta proprio nel disperato tentativo di bloccare l'avversario.

  • DAVID PROMOSSO

    Autore del goal decisivo in Champions, David non ha trovato il goal contro il Cagliari, ma si è distinto nella sfida contro l'Udinese di Coppa Italia.

    Nonostante la sua media reti sia ben lontana dall'essere soddisfacente, David ha provato in tutti i modi a trovare il goal contro la squadra di Runjaic, di fatto causando l'autorete di Palma e segnando una rete super, annullata però subito dopo e ancora al centro delle polemiche.

    La possibilità di essere titolare in maniera continua permetterà probabilmente a David di esprimere tutto il proprio potenziale e cominciare a brillare come ai tempi del Lille. Almeno questo è ciò che si aspettano i tifosi della Juventus.

    • Pubblicità

  • A NAPOLI PER CAMBIARE LA STAGIONE

    Forte di tre vittorie, una per ogni torneo, e otto risultati utili consecutivi, la Juventus partirà verso Napoli per giocare una delle partite più importanti di questo periodo. Forse la più importante.

    Vincere a Napoli, del resto, porterebbe la Juventus in una nuova dimensione, di consapevolezza e fiducia in sè stessa: fin qui si è trascinata in avanti senza mai convincere veramente, ma battere l'ex Conte al Maradona darebbe nuova linfa alle ambizioni bianconere.

    A Napoli potebbe mancare Gatti, uscito dal campo contro l'Udinese per un problema al ginocchio, mentre come noto Vlahovic ne avrà per due-tre mesi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PORTA INVIOLATA

    La Juventus può sorridere anche in termini di porta inviolata, considerando le quattro reti subite negli ultimi tre incontri di Champions e Serie A.

    Dopo i due goal incassati in Norvegia, così come quelli contro Fiorentina e Cagliari, la Juventus non ha dovuto raccogliere palloni nella propria porta per la prima volta dopo il Derby di un mese fa, chiuso sullo 0-0.

    A livello stagionale la Juventus non ha subito reti nelle partite di campionato contro Parma, Genoa e Milan, oltre al Torino. Ora la quinta partita senza goal, valsa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia 2025/2026.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI

    "Abbiamo giocato una discreta partita, abbiamo fatto bene tutto" le parole di Spalletti a Mediaset dopo Juventus-Udinese 2-0. "Siamo sempre stati in equilibrio, non abbiamo mai concesso il fianco e l'abbiamo fatta girare anche bene. Ci siamo procurati delle situazioni, aldilà dei goal importanti".

    "Riuscire a gestire le partite così in maniera quasi totale diventa difficile. Probabilmente noi abbiamo fatto bene, abbiamo messo naturalmente l'Udinese in condizioni che però dobbiamo sviluppare meglio. Poi bisogna essere sempre feroci, sempre cattivi, perché il leone vero mette tutta la sua forza anche con un topolino".

    "Con il rigore l'abbiamo messa in sicurezza, ma se poi non arriva l'episodio, sei sempre lì che devi fare un altro goal, perché se no fino all'ultimo qualsiasi episodio ti può condannare". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN DICEMBRE CHE VALE TANTO

    La Juventus ha chiuso positivamente il primo incontro di dicembre, un mese fondamentale per la stagione dei bianconeri.

    Detto del Napoli, Madama affronterà anche le rivali per la Champions (chissà per lo Scudetto, si vedrà) Roma e Bologna, così da capire quale saranno le sue ambizioni nel corso del 2026. 

    A dicembre, inoltre, si giocherà la partita casalinga contro il Pafos, club cipriota da battere a tutti i costi per dare continuità al successo contro il Bodø e qualificarsi al turno successivo di Champions, tramite gli ottavi o i playoff.

    Il momento delle prove è finito, per la Juventus ora si fa sul serio.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Genoa crest
Genoa
GEN