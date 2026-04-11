Problema nelle maglie Nike per il Mondiale: tifosi all'attacco per il rigonfiamento all'altezza delle spalle

I tifosi che hanno acquistato le maglie Nike, brand che rappresenta una dozzina di squadre nell'imminente Mondiale 2026, si stanno lamentando per come queste vestono all'altezza delle spalle. Tanto da aver equiparato la casacca all'armatura della famosa serie di fantascienza Star Trek.
Nazionali come Inghilterra, Francia ed Uruguay vestiranno Nike nella Coppa del Mondo di giugno e i tifosi hanno invaso il web per contestare il design finale delle maglie, indossate per la prima volta dalle squadre durante la pausa di fine marzo.
La reazione al design delle casacche è stata inizialmente positiva, ma dopo il loro utilizzo nelle amichevoli, i tifosi hanno individuato un errore di produzione: la cucitura della spalla ha un rigonfiamento significativo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Nike si sarebbe tra l'altro parzialmente avvalsa dell'intelligenza artificiale durante la fase di progettazione delle sue ultime divise.