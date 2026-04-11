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Francesco Schirru

Problema nelle maglie Nike per il Mondiale: tifosi all'attacco per il rigonfiamento all'altezza delle spalle

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Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Nike si sarebbe tra l'altro parzialmente avvalsa dell'intelligenza artificiale durante la fase di progettazione delle sue ultime divise.

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I tifosi che hanno acquistato le maglie Nike, brand che rappresenta una dozzina di squadre nell'imminente Mondiale 2026, si stanno lamentando per come queste vestono all'altezza delle spalle. Tanto da aver equiparato la casacca all'armatura della famosa serie di fantascienza Star Trek.

Nazionali come Inghilterra, Francia ed Uruguay vestiranno Nike nella Coppa del Mondo di giugno e i tifosi hanno invaso il web per contestare il design finale delle maglie, indossate per la prima volta dalle squadre durante la pausa di fine marzo.

La reazione al design delle casacche è stata inizialmente positiva, ma dopo il loro utilizzo nelle amichevoli, i tifosi hanno individuato un errore di produzione: la cucitura della spalla ha un rigonfiamento significativo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, Nike si sarebbe tra l'altro parzialmente avvalsa dell'intelligenza artificiale durante la fase di progettazione delle sue ultime divise.

  • Inghilterra UruguayGetty Images

    LA RISPOSTA DI NIKE

    "Durante la recente pausa per le nazionali, abbiamo riscontrato un piccolo problema con le nostre divise Nike per le nazionali, più evidente in corrispondenza della cucitura della spalla" si legge in un articolo del Guardian, che cita un portavoce dell'azienda. "Le prestazioni non ne risentono, ma l'estetica generale non è all'altezza".

    I fans che hanno già acquistato la maglia, che può arrivare a costare 150 euro, hanno giudicato la maglia alquanto discutibile, mentre la Nike ha affermato come stia "lavorando rapidamente per rimediare alla situazione per giocatori e tifosi". Anche se non è chiaro in che modo.

    In molti hanno scherzosamente giudicato il rigonfiamento come una citazione alle spalline di Star Trek.

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  • NIKE AL MONDIALE

    Oltre a Francia, Uruguay e Inghilterra, Nike ha prodotto le maglie anche per i padroni di casa di Canada e Stati Uniti, nonché per Turchia, Australia, Croazia, Corea del Sud, Brasile, Paesi Bassi e Norvegia.

    Insomma, alcune delle più grandi squadre partecipanti 'rischia' di giocare con una maglia dalle spalle gonfie, che farebbe sicuramente parlare per tutta la durata del Mondiale.

    Qualcosa che Nike vuole evitare, considerando la portata dell'evento e di come nelle ultime settimane si stia già ampiamente parlando della questione.

    La questione della cucitura delle spalle è evidente sia sulle maglie progettate per essere indossate dai giocatori, sia sulle maglie che saranno acquistate dai tifosi, preoccupati dopo aver investito parecchi soldi.

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