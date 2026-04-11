Problema nelle maglie Nike per il Mondiale: tifosi all'attacco per il rigonfiamento all'altezza delle spalle

Oltre a Francia, Uruguay e Inghilterra, Nike ha prodotto le maglie anche per i padroni di casa di Canada e Stati Uniti, nonché per Turchia, Australia, Croazia, Corea del Sud, Brasile, Paesi Bassi e Norvegia.

Insomma, alcune delle più grandi squadre partecipanti 'rischia' di giocare con una maglia dalle spalle gonfie, che farebbe sicuramente parlare per tutta la durata del Mondiale.

Qualcosa che Nike vuole evitare, considerando la portata dell'evento e di come nelle ultime settimane si stia già ampiamente parlando della questione.

La questione della cucitura delle spalle è evidente sia sulle maglie progettate per essere indossate dai giocatori, sia sulle maglie che saranno acquistate dai tifosi, preoccupati dopo aver investito parecchi soldi.