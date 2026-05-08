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Mattia Zaccagni LazioGetty Images
Leonardo Gualano

Problema in allenamento, si ferma Zaccagni: le sue condizioni in vista di Lazio-Inter di campionato e della finale di Coppa Italia

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Mattia Zaccagni ha riportato un problema fisico nel corso di una seduta di allenamento: le sue condizioni in vista delle due sfide con l'Inter.

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Quella che nel trentaseiesimo turno di campionato vedrà opposte Lazio ed Inter sarà una partita che non avrà moltissimo da dire in termini di classifica, ma che rappresenterà un test importante per la successiva sfida che il prossimo 13 maggio, proprio all'Olimpico, vedrà le due squadre confrontarsi di nuovo in finale di Coppa Italia.

Per questo motivo, sia Maurizio Sarri che Cristian Chivu, proveranno probabilmente a gestire al meglio le forze di alcuni titolarissimi e proprio uno degli uomini di punta della Lazio, ovvero Mattia Zaccagni, alla vigilia del match di Serie A, ha riportato un problema che ha fatto anche scattare un campanello dall'allarme.

Il capitano biancoceleste sarà a disposizione per la gara nei nerazzurri?

  • IL PROBLEMA OCCORSO A ZACCAGNI

    Mattia Zaccagni si è fermato nel corso dell'allenamento del venerdì.

    Il capitano biancoceleste ha riportato un problema al piede destro che lo ha costretto ad interrompere la seduta e a sottoporsi subito ad esami strumentali.

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  • LE CONDIZIONI DI ZACCAGNI

    E' stata la Lazio, attraverso una nota ufficiale, a rendere noto quali sono le condizioni di Zaccagni.

    “In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.

    Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.

    Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico”.

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  • A DISPOSIZIONE PER L'INTER?

    Mattia Zaccagni, con ogni probabilità, non sarà tra i protagonisti della sfida con l'Inter valida per il trentaseiesimo turno di campionato.

    Il capitano biancoceleste non è ovviamente al meglio delle condizioni e visto che la prossima settimana si giocherà la finale di Coppa Italia, l'obiettivo primario per Sarri e la Lazio potrebbe essere proprio quello di provare a recuperarlo per il match del 13 maggio.


  • CHI SOSTITUISCE ZACCAGNI?

    Dovrebbe essere Pedro a prendere il posto di Zaccagni nel tridente offensivo che Sarri schiererà contro l'Inter.

    Lo spagnolo dovrebbe andare a completare il reparto d'attacco biancoceleste con Isaksen e Noslin.

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