Problema in allenamento, si ferma Zaccagni: le sue condizioni in vista di Lazio-Inter di campionato e della finale di Coppa Italia

Quella che nel trentaseiesimo turno di campionato vedrà opposte Lazio ed Inter sarà una partita che non avrà moltissimo da dire in termini di classifica, ma che rappresenterà un test importante per la successiva sfida che il prossimo 13 maggio, proprio all'Olimpico, vedrà le due squadre confrontarsi di nuovo in finale di Coppa Italia.

Per questo motivo, sia Maurizio Sarri che Cristian Chivu, proveranno probabilmente a gestire al meglio le forze di alcuni titolarissimi e proprio uno degli uomini di punta della Lazio, ovvero Mattia Zaccagni, alla vigilia del match di Serie A, ha riportato un problema che ha fatto anche scattare un campanello dall'allarme.

Il capitano biancoceleste sarà a disposizione per la gara nei nerazzurri?