Problema fisico per Cristante dopo Roma-Inter: niente Nazionale, Mancini chiama Ricci del Como al posto del romanista

Cristante è stato esentato dalla convocazione della Nazionale perché, come comunicato dalla Figc, il centrocampista giallorosso ha accusato un problema fisico non meglio specificato che lo ha costretto a dare forfait. È invece sceso in campo all'inizio del secondo tempo con la maglia del Como Samuele Ricci, chiamato a sostituire il romanista in Nazionale, ma non è riuscito ad aiutare i compagni a ribaltare il ko con il Frosinone.