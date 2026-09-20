Il primo giro di convocazioni del nuovo ciclo dell'Italia targato Roberto Mancini soffre già della prima defezione. Nel lungo elenco diramato soltanto qualche giorno fa dalla Figc era infati presente il centrocampista della Roma Bryan Cristante che però, in seguito all'ultima giornata di campionato, sarà costretto a dare forfait e non rispondere alla chiamata azzurra. Al suo posto il ct azzurro ha scelto di chiamare Samuele Ricci.
Problema fisico per Cristante dopo Roma-Inter: niente Nazionale, Mancini chiama Ricci del Como al posto del romanista
PROBLEMA FISICO
Cristante è stato esentato dalla convocazione della Nazionale perché, come comunicato dalla Figc, il centrocampista giallorosso ha accusato un problema fisico non meglio specificato che lo ha costretto a dare forfait. È invece sceso in campo all'inizio del secondo tempo con la maglia del Como Samuele Ricci, chiamato a sostituire il romanista in Nazionale, ma non è riuscito ad aiutare i compagni a ribaltare il ko con il Frosinone.
IL COMUNICATO DELLA FIGC
La Nazionale si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della UEFA Nations League.
A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore.
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L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
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