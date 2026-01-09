Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Verona-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Taylor, Noslin e Pedro

La Lazio fa visita al Parma nella prima giornata del girone di ritorno: le scelte di formazione di Zanetti e Sarri.

La Serie A torna subito in campo, a pochi giorni dal turno infrasettimanale: per la Lazio di Sarri c'è una trasferta insidiosa da affrontare.

Biancocelesti di scena al 'Bentegodi' per contendere i tre punti a un Verona galvanizzato dall'impresa sfiorata al 'Maradona', dove ha costretto il Napoli ad accontentarsi di un punto; 2-2 proprio come all'Olimpico, che ha visto i capitolini acciuffare il pari proprio allo scadere grazie al rigore trasformato da Pedro.

In questa pagina le ultime su chi gioca titolare Verona-Lazio: le scelte di formazione per il match in programma domenica 11 gennaio alle ore 18:00.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Questa potrebbe essere l'ultima partita di Giovane con la maglia del Verona: il brasiliano è vicino all'approdo all'Atalanta. Con lui Orban in attacco. Gagliardini in cabina di regia, conferma per Niasse in mediana.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Assenza pesante tra le fila dei biancolesti, privi dello squalificato Zaccagni: al posto del capitano giocherà Isaksen, con Cancellieri sull'out offensivo opposto. Al centro del tridente spazio per Noslin, disponibile dopo aver scontato un turno di stop per l'espulsione rimediata contro il Napoli: l'olandese dovrebbe spuntarla su Pedro. Sarri spera di avere a disposizione anche il nuovo acquisto Taylor: al massimo, però, andrà in panchina.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Isaksen. All. Sarri.

  • DOVE VEDERE VERONA-LAZIO IN TV E STREAMING

    Verona-Lazio visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv e non solo: anche su console di gioco, device mobili e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Il match potrà essere seguito anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

    Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, a loro dedicato; un'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

  • ARBITRO VERONA-LAZIO: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Guida
    • Assistenti: Mastrodonato e Bianchini
    • Quarto ufficiale: Arena
    • VAR: Meraviglia
    • AVAR: Fabbri
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Lazio crest
Lazio
LAZ
