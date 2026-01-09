Probabili formazioni Verona-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Taylor, Noslin e Pedro

La Serie A torna subito in campo, a pochi giorni dal turno infrasettimanale: per la Lazio di Sarri c'è una trasferta insidiosa da affrontare.
Biancocelesti di scena al 'Bentegodi' per contendere i tre punti a un Verona galvanizzato dall'impresa sfiorata al 'Maradona', dove ha costretto il Napoli ad accontentarsi di un punto; 2-2 proprio come all'Olimpico, che ha visto i capitolini acciuffare il pari proprio allo scadere grazie al rigore trasformato da Pedro.
In questa pagina le ultime su chi gioca titolare Verona-Lazio: le scelte di formazione per il match in programma domenica 11 gennaio alle ore 18:00.