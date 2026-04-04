Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Belghali, Orban, Dodò e Kean

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista e lo fa proponendo le sfide valide per il trentunesimo turno.

Tra esse anche quella che al Bentegodi vedrà il Verona ospitare la Fiorentina. Un vero e proprio scontro salvezza, che metterà in palio punti importantissimi.

Gli scaligeri cercheranno contro i viola di tenere vive le residue speranze e di riavvicinarsi a quelle posizioni che valgono la permanenze in Serie A e che sono attualmente distanti nove lunghezze.

Due sono invece quelle di vantaggio sul terzultimo posto con le quali i gigliati si presenteranno ai blocchi di partenza della giornata.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Verona-Fiorentina.