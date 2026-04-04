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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Formazioni ufficiali Verona-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Belghali, Orban, Dodò e Kean

Serie A
Hellas Verona vs Fiorentina
Hellas Verona
Fiorentina

Il Verona ospita la Fiorentina nel trentunesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

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Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A torna protagonista e lo fa proponendo le sfide valide per il trentunesimo turno.

Tra esse anche quella che al Bentegodi vedrà il Verona ospitare la Fiorentina. Un vero e proprio scontro salvezza, che metterà in palio punti importantissimi.

Gli scaligeri cercheranno contro i viola di tenere vive le residue speranze e di riavvicinarsi a quelle posizioni che valgono la permanenze in Serie A e che sono attualmente distanti nove lunghezze.

Due sono invece quelle di vantaggio sul terzultimo posto con le quali i gigliati si presenteranno ai blocchi di partenza della giornata.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Verona-Fiorentina.

  • FORMAZIONE UFFICIALE VERONA

    VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • INDISPONIBILI VERONA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    Bella-Kotchap

    Bradaric

    Lovric

    Serdar


  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    Dodo

    Fortini

    Lamptey

    Lezzerini

    Mandragora


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