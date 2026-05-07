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Verona Como Serie AGetty Images
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Probabili formazioni Verona-Como, chi gioca titolare? Le ultime news su Bernede, Harroui, Douvikas e Baturina

Serie A
Hellas Verona vs Como
Hellas Verona
Como

Il Verona retrocesso prova a giocare un'altra gara di riscatto dopo quella contro la Juventus. Dall'altra parte un Como che deve vincere a tutti i costi per la Champions League.

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Il Verona è retrocesso matematicamente, ma vuole lasciare la Serie A al massimo. Basti vedere il pareggio con cui ha firmato la Juventus: ora al Bentegodi arriva un Como che allo stesso modo deve vincere a tutti i costi per la Champions League, considerando le sole due partite rimanenti dopo la sfida in terra veneta.

Le due squadre si sono confrontate lo scorso ottobre al Sinigaglia, con vittoria del Como per 3-1: ora il match che apre la domenica di Serie A, dunque successivo a quello tra Lecce e Juventus che chiuderà il sabato.

Verona-Como non vedrà diversi infortunati del team di Sammarco, uno dei grandi problemi che ha riportato la squadra in B dopo diversi anni, nonchè lo squalificato Ramon dall'altra parte.

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco

    Squalificati: Valentini | Indisponibili: Bella-Kotchap, Mosquera, Niasse, Orban, Oyegoke, Serdar 

    Ballottaggi: Frese 55%-Valentini 45%, Bernede 55%-Harroui 45%

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  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Squalificati: Ramon | Indisponibili: Addai

    Ballottaggi: Smolcic 55%-Van Der Brempt 45%, Valle 55%-Moreno 45%

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  • GLI INDISPONIBILI DI VERONA-COMO

    INFORTUNATI VERONA

    Bella-Kotchap - Problema al braccio - Da valutare

    Mosquera - Rottura del menisco esterno - Stagione finita

    Niasse - Problema fisico - Da valutare

    Oyegoke - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia - Da valutare

    Serdar - Rottura del crociato - Stagione finita

    INFORTUNATI COMO

    Addai - Lesione del tendine d'Achille - Stagione finita

    SQUALIFICATI COMO

    Ramon - 1 giornata - Salta Verona (36ª)

  • DOVE VEDERE VERONA-COMO

    Verona-Como, partita delle 12:30 di domenica, è un'esclusiva DAZN.

    Oltre al sito e all'app di DAZN, però, Verona contro Como si può guardare anche su Sky, qualora sia stata attivata l'offerta Zona DAZN: in quel caso il canale di riferimento è il numero 214, ovvero DAZN 1.

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