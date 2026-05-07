Probabili formazioni Verona-Como, chi gioca titolare? Le ultime news su Bernede, Harroui, Douvikas e Baturina

Verona-Como, partita delle 12:30 di domenica, è un'esclusiva DAZN.

Oltre al sito e all'app di DAZN, però, Verona contro Como si può guardare anche su Sky, qualora sia stata attivata l'offerta Zona DAZN: in quel caso il canale di riferimento è il numero 214, ovvero DAZN 1.