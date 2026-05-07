Probabili formazioni Verona-Como, chi gioca titolare? Le ultime news su Bernede, Harroui, Douvikas e Baturina

Il Verona è retrocesso matematicamente, ma vuole lasciare la Serie A al massimo. Basti vedere il pareggio con cui ha firmato la Juventus: ora al Bentegodi arriva un Como che allo stesso modo deve vincere a tutti i costi per la Champions League, considerando le sole due partite rimanenti dopo la sfida in terra veneta.
Le due squadre si sono confrontate lo scorso ottobre al Sinigaglia, con vittoria del Como per 3-1: ora il match che apre la domenica di Serie A, dunque successivo a quello tra Lecce e Juventus che chiuderà il sabato.
Verona-Como non vedrà diversi infortunati del team di Sammarco, uno dei grandi problemi che ha riportato la squadra in B dopo diversi anni, nonchè lo squalificato Ramon dall'altra parte.