Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga

La vittoria contro il Pisa ha avvicinato la Juventus al quarto posto, distante una sola lunghezza e occupato da Como e Roma, le quali si affronteranno in uno scontro diretto a dir poco delicato.

Madama vuole approfittarne ma anche per Yildiz e compagni il calendario propone un avversario tutt'altro che semplice: l'Udinese, infatti, è reduce dalla grande prova di Bergamo contro l'Atalanta, con tanto di vittoria sfumata soltanto nel finale. I friulani vivono una situazione di classifica all'insegna della pura tranquillità: i punti di vantaggio sulla terzultima sono addirittura 12.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Kosta Runiajc e Luciano Spalletti.