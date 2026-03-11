Goal.com
Jonathan David Juventus
Michael Di Chiaro

Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga

I bianconeri cercano continuità facendo visita ai friulani: le ultime sulle scelte di formazione di Spalletti e Runiajc.

La vittoria contro il Pisa ha avvicinato la Juventus al quarto posto, distante una sola lunghezza e occupato da Como e Roma, le quali si affronteranno in uno scontro diretto a dir poco delicato.

Madama vuole approfittarne ma anche per Yildiz e compagni il calendario propone un avversario tutt'altro che semplice: l'Udinese, infatti, è reduce dalla grande prova di Bergamo contro l'Atalanta, con tanto di vittoria sfumata soltanto nel finale. I friulani vivono una situazione di classifica all'insegna della pura tranquillità: i punti di vantaggio sulla terzultima sono addirittura 12.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Kosta Runiajc e Luciano Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    In casa Udinese Runjaic spera di ritrovare Solet al centro della difesa: se non dovesse farcela, potrebbe toccare ancora a Mlacic. Atta in vantaggio su Piotrowski, davanti l'ormai intoccabile tandem Zaniolo-Davis.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Perin ancora favorito su Di Gregorio, mentre in difesa sarà ancora ballottaggio tra Gatti e Kelly. Possibile nuova chance per David, con Boga pronto a subentrare. Vlahovic punta ai primi minuti dopo l'infortunio.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Bertola
    • Solet
    • Zanoli
    • Zemura

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Holm
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
