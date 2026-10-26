Probabili formazioni Serie A, giornata 9: Allegri rilancia Lobotka, Bonny e Dimarco titolari, ballottaggio Pulisic-Cisse, Mora scalpita, Juventus ancora con le due punte

Le probabili formazioni della nona giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
Spalletti conferma il nuovo modulo: ancora a rischio panchina Alajbegovic e Zhegrova. Nell'Inter possibile turnover in vista del derby: Calhanoglu può riposare, rientra Dimarco, uno tra Thuram e Pio Esposito lascerà spazio a Bonny,
Milan ancora in emergenza, con Amorim che spera di recuperare Gila ma è pronto a confermare Tomori: davanti dubbio Pulisic-Cisse, con l'americano che può riposare in vista del derby.
Allegri cambia qualcosa nel suo Napoli: rientra Lobotka, possibile chance in porta per Milinkovic-Savic. Fiorentina con Beto in attacco, nella Roma scalpita Rodrigo Mora.