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SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Probabili formazioni Serie A, giornata 9: Allegri rilancia Lobotka, Bonny e Dimarco titolari, ballottaggio Pulisic-Cisse, Mora scalpita, Juventus ancora con le due punte

Serie A

Le formazioni della 9ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della nona giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Spalletti conferma il nuovo modulo: ancora a rischio panchina Alajbegovic e Zhegrova. Nell'Inter possibile turnover in vista del derby: Calhanoglu può riposare, rientra Dimarco, uno tra Thuram e Pio Esposito lascerà spazio a Bonny,

Milan ancora in emergenza, con Amorim che spera di recuperare Gila ma è pronto a confermare Tomori: davanti dubbio Pulisic-Cisse, con l'americano che può riposare in vista del derby.

Allegri cambia qualcosa nel suo Napoli: rientra Lobotka, possibile chance in porta per Milinkovic-Savic. Fiorentina con Beto in attacco, nella Roma scalpita Rodrigo Mora.

  • PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

    Martedi 27 ottobre, ore 18:30

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani

    Ballottaggi: Adzic 55%-Bakola 45%

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Doekhi 55%-Sutalo 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

    Martedi 27 ottobre, ore 20:45

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soule, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Hermoso 55%-Ndicka 45%, Mora 60%-De Roon 40%

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Massolin; Adopo, Maldini; Nzola. All. Pisacane

    Ballottaggi: Nzola 55%-Mendy 45%, Massolin 55%-Fadera 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-COMO

    Martedi 27 ottobre, ore 20:45

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Bragança 60%-Gineitis 40%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Milla 55%-Caqueret 45%, Valle 60%-Kaiki 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

    Mercoledi 28 ottobre, ore 18:30

    MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Ramos, Pulisic. All. Amorim

    Ballottaggi: Estupinan 60%-Diawara 40%, Jashari 60%-Modric 40%, Pulisic 55%-Cisse 45%

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. All. Palladino

    Ballottaggi: Enem 55%-Odgaard 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-UDINESE

    Mercoledi 28 ottobre, ore 18:30

    PARMA (3-5-2): Corvi; Drobnic, Diego Carlos, Troilo; Delprato, Lontani, Bernabe, Keita, Valeri; Romero, Toure. All. Gilardino

    Ballottaggi: Toure 60%-Frigan 40%, Lontani 55%-Sierro 45%

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

    Ballottaggi: Solet 55%-Palma 45%, Miller 60%-Piotrowski 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-INTER

    Mercoledi 28 ottobre, ore 18:30

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

    Ballottaggi: Mazzocchi 55%-Haps 45%, Basic 60%-Helgason 40%

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

    Ballottaggi: Diouf 60%-Spence 40%, Barella 60%-Stankovic 40%, Thuram 55%-Esposito 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI MONZA-NAPOLI

    Mercoledi 28 ottobre, ore 20:45

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Lucchesi 60%-Goglichidze 40%, Akinsamiro 60%-Foe Ondoa 40%, Mota 55%-Ngonge 45%

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

    Ballottaggi: Milinkovic-Savic 55%-Meret 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

    Mercoledi 28 ottobre, ore 20:45

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Colombo, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Baldanzi 55%-Messias 45%, El Shaarawy 55%-Puczka 45%

    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Sarr 55%-Koopmeiners 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-LECCE

    Giovedi 29 ottobre, ore 18:30

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Ghejdemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

    Ballottaggi: Cittadini 55%-Monterisi 45%

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Geubbels 50%-Esteban 30%-Stulic 20%, Fatah 55%-Monteiro 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

    Giovedi 29 ottobre, ore 20:45

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

    Ballottaggi: Njie 55%-Gnonto 45%, Brescianini 55%-Oulai 45%

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

    Ballottaggi: Pasalic 55%-Gaetano 45%, Rowe 55%-Zalewski 45%, Krstovic 60%-Scamacca 40%

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