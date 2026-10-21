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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 8: occasione per Camarda, Pio Esposito con Thuram, Alajbegovic o Zhegrova nella Juve, Mora e Liberali titolari, Calhanoglu può riposare

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 8ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della ottava giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Nel Milan cerca spazio Camarda dopo l'infortunio di Ramos: si gioca un posto con Cisse per il ruolo di punta centrale. Turnover Inter con Calhanoglu e Bastoni che rischiano la panchina, ma anche Dimarco. Ci sono Pio Esposito e Mora titolare, conferma in vista per Liberali nel Como.

Nella Juve uno tra Alajbegovic e Zhegrova con Nico Gonzalez. De Bruyne ancora con McTominay, chance per Giovane ed Enem dall'inizio. Krstovic e Noslin ancora favoriti su Pinamonti e Scamacca.

  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MONZA

    Venerdì 23 ottobre, ore 20.45

    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Ismajli; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Braganca 60%-Fitz-Jim 40%

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Folorunsho 60%-Foe Ondoa 40%, Robinson 60%-Colpani 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BOLOGNA

    Sabato 24 ottobre, ore 15

    CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Nzola, Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Ze Pedro 55%-Sugawara 45%, Nzola 60%-Fazzini 40%

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Enem. All. Palladino

    Ballottaggi: Casale 55%-Heggem 45%, Enem 55%-Dovbyk 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI COMO-SASSUOLO

    Sabato 24 ottobre, ore 15

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Couto 55%-Smolcic 45%, Da Cunha 55%-Perrone 45%, Liberali 55%-Jesus Rodriguez 45%, Caqueret 55%-Baturina 45%

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

    Ballottaggi: Muric 55%-Turati 45%, Van der Brempt 55%-CInquegrano 45%, Thorstvedt 55%-Adzic 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

    Sabato 24 ottobre, ore 18

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri

    Ballottaggi: De Bruyne 40%-Anguissa 30%-Gilmour 30%, Giovane 60%-Lang 40%

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Lulli 55%-Molina 45%, Mora 55%-Pellegrini 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PARMA

    Sabato 24 ottobre, ore 20.45

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Sutalo 60%-Doekhi 40%, Noslin 60%-Pinamonti 40%

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino

    Ballottaggi: Fabbian 55%-Lontani 45%, Touré 55%-Frigan 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

    Domenica 25 ottobre, ore 12.30

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

    Ballottaggi: Bisseck 55%-Pavard 45%, Luis Henrique 55%-Diouf 45%, Calhanoglu 55%-Zielinski 45%, Dimarco 55%-Carlos Augusto 45%

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

    Ballottaggi: Pedro Goncalves 55%-Brescianini 45%, Njie 55%-Gnonto 45%, Pellegrino 60%-Beto 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FROSINONE

    Domenica 25 ottobre, ore 15

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe; Krstovic. All. Sarri

    Ballottaggi: Krstovic 60%-Scamacca 40%, Rowe 55%-Elmas 45%

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

    Ballottaggi: Cittadini 55%-Calvani 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-VENEZIA

    Domenica 25 ottobre, ore 15

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Traoré 40%-Wiafe 30%-Amorim 30%, Messias 60%-Baldanzi 40%

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

    Ballottaggi: Haps 60%-Mazzocchi 40%


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  • PROBABILI FORMAZIONI LECCE-JUVENTUS

    Domenica 25 ottobre, ore 18

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

    Ballottaggi: N'Dri 60%-Monteiro 40%

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Lucumì 55%-Kelly 45%, Alajbegovic 55%-Zhegrova 45%, Nico Gonzalez 60%-Woltemade 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

    Domenica 25 ottobre, ore 20.45

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic 

    Ballottaggi: Chakvetadze 55%-Unai Gomez 45%

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Moreira; Pulisic, Rabiot; Camarda. All Amorim

    Ballottaggi: Hutchinson 55%-Estupinan 45%, Camarda 55%-Cisse 45%

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