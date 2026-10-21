Probabili formazioni Serie A, giornata 8: occasione per Camarda, Pio Esposito con Thuram, Alajbegovic o Zhegrova nella Juve, Mora e Liberali titolari, Calhanoglu può riposare

Le probabili formazioni della ottava giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Nel Milan cerca spazio Camarda dopo l'infortunio di Ramos: si gioca un posto con Cisse per il ruolo di punta centrale. Turnover Inter con Calhanoglu e Bastoni che rischiano la panchina, ma anche Dimarco. Ci sono Pio Esposito e Mora titolare, conferma in vista per Liberali nel Como.

Nella Juve uno tra Alajbegovic e Zhegrova con Nico Gonzalez. De Bruyne ancora con McTominay, chance per Giovane ed Enem dall'inizio. Krstovic e Noslin ancora favoriti su Pinamonti e Scamacca.