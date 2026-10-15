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Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 7: McTominay titolare, rischio riposo per Dimarco e Calhanoglu, Pellegrini al posto di Dybala, Alajabegovic e Zhegrova spingono, Modric ancora in panchina?

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 7ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della sesta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

La Roma perde Koné e Dybala dopo la Champions, al loro posto Pisilli e Pellegrini. Il Como, invece, perde Diao, che verrà sostituito da Jesus Rodriguez.

Possibile turnover nell'Inter, con almeno tre cambi: rischiano di rimanere in panchina Calhanoglu, Dimarco e Barella. Si ferma Lautaro, al suo posto uno tra Bonny e Pio Esposito al fianco di Thuram. Martinez va comunque verso la conferma tra i pali. Juventus con Alajbegovic e Zhegrova che insidiano Conceicao e Nico Gonzalez per una maglia da titolare. Modric ancora verso la panchina. Nell'Atalanta out anche Kessié oltre a Scalvini contro il Milan.

  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SASSUOLO

    Venerdì 16 ottobre, ore 20.45

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

    Ballottaggi: Cittadini 55%-Monterisi 45%

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

    Ballottaggi: Van der Brempt 55%-Cinquegrano 45%, Adzic 55%-Thorstvedt 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

    Sabato 17 ottobre, ore 15

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingstienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola

    Ballottaggi: Haps 55%-Sagrado 45%

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Neres, McTominay; Hojlund. All. Allegri

    Ballottaggi: McTominay 55%-Lang 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

    Sabato 17 ottobre, ore 18

    BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino

    Ballottaggi: Theate 60%-Casale 40%, Pobega 60%-Moro 40%

    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

    Ballottaggi: Pavard 55%-Bisseck 45%, Carlos Augusto 55%-Dimarco 45%, Calhanoglu 55%-Zielinski 45%, Sucic 55%-Mkhitaryan 45%, Pio Esposito 55%-Bonny 45%


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  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

    Sabato 17 ottobre, ore 20.45

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Castro. All. Gasperini

    Ballottaggi: Ndicka 55%-Balerdi 45%, Molina 55%-Lulli 45%, Pellegrini 55%-Mora 45%

    GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Traorè, Frendrup; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Traoré 60%-Baldanzi 40%, Messias 60%-Vitinha 40%



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  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LECCE

    Domenica 18 ottobre, ore 12.30

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Alaba 60%-Bertola 40%, Unai Gomez 60%-Chakvetadze 40%

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Thiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Geubbels 60%-Paco Esteban 40%


  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-COMO

    Domenica 18 ottobre, ore 15

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

    Ballottaggi: Valdepenas 55%-Viery 45%, Njie 55%-Pedro Goncalves 45%, Pellegrino 55%-Beto 45%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Valle 55%-Kaiki 45%, Milla 60%-Perrone 40%, Baturina 55%-Caqueret 45%, Jesus Rodriguez 60%-Addai 40%


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  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

    Domenica 18 ottobre, ore 18

    MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. All Amorim

    Ballottaggi: Musah 55%-Modric 45%

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

    Ballottaggi: Zappacosta 55%-Bernasconi 45%, Krstovic 55%-Scamacca 45%



  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

    Domenica 18 ottobre, ore 20.45

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Conceicao 60%-Zhegrova 40%, Nico Gonzalez 40%-Alajbegovic 30%-Woltemade 30%

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Noslin 70%-Pinamonti 30%



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  • PROBABILI FORMAZIONI MONZA-CAGLIARI

    Lunedì 19 ottobre, ore 18.30

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Ngonge 55%-Robinson 45%

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Fazzini 55%-Massolin 45%



  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-TORINO

    Lunedì 19 ottobre, ore 20.45

    PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino

    Ballottaggi: Fabbian 55%-Lontani 45%

    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Braganca 60%-Fitz-Jim 40%, Adams 55%-Kulenovic 45%


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