Probabili formazioni Serie A, giornata 7: McTominay titolare, rischio riposo per Dimarco e Calhanoglu, Pellegrini al posto di Dybala, Alajabegovic e Zhegrova spingono, Modric ancora in panchina?

Le probabili formazioni della sesta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

La Roma perde Koné e Dybala dopo la Champions, al loro posto Pisilli e Pellegrini. Il Como, invece, perde Diao, che verrà sostituito da Jesus Rodriguez.

Possibile turnover nell'Inter, con almeno tre cambi: rischiano di rimanere in panchina Calhanoglu, Dimarco e Barella. Si ferma Lautaro, al suo posto uno tra Bonny e Pio Esposito al fianco di Thuram. Martinez va comunque verso la conferma tra i pali. Juventus con Alajbegovic e Zhegrova che insidiano Conceicao e Nico Gonzalez per una maglia da titolare. Modric ancora verso la panchina. Nell'Atalanta out anche Kessié oltre a Scalvini contro il Milan.