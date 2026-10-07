Probabili formazioni Serie A, giornata 6: tornano titolari Kolo Muani, Calhanoglu e Orsolini, dubbi su Lautaro e Wesley, riecco Meret e McTominay, ballottaggio Moreira-Cisse e Alajbegovic-Zhegrova, Davis c'è

Le probabili formazioni della sesta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
Nella Juve da segnalare il ritorno di Kolo Muani, favorito su Woltemade per giocare titolare. Così come Alajbegovic su Zhegrova.
Nell'Inter il dubbio principale riguarda Lautaro dopo il rientro dall'Argentina: il Toro è insidiato da Pio Esposito per una maglia da titolare al fianco di Thuram. Ritornano poi dal 1' sia Calhanoglu che Dimarco.
Torna Meret nel Napoli, pronto a riprendersi il posto tra i pali. E torna ad allenarsi anche McTominay, che però al massimo andrà in panchina contro il Frosinone. Wesley dovrebbe partire fuori nella Roma, dove Pelegrini si gioca una maglia con Mora e Soulé. Malen regolarmente titolare.
Amorim potrebbe far rifiatare Modric, mentre Moreira si gioca una maglia con Cisse.