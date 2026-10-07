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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 6: tornano titolari Kolo Muani, Calhanoglu e Orsolini, dubbi su Lautaro e Wesley, riecco Meret e McTominay, ballottaggio Moreira-Cisse e Alajbegovic-Zhegrova, Davis c'è

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 6ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della sesta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Nella Juve da segnalare il ritorno di Kolo Muani, favorito su Woltemade per giocare titolare. Così come Alajbegovic su Zhegrova.

Nell'Inter il dubbio principale riguarda Lautaro dopo il rientro dall'Argentina: il Toro è insidiato da Pio Esposito per una maglia da titolare al fianco di Thuram. Ritornano poi dal 1' sia Calhanoglu che Dimarco.

Torna Meret nel Napoli, pronto a riprendersi il posto tra i pali. E torna ad allenarsi anche McTominay, che però al massimo andrà in panchina contro il Frosinone. Wesley dovrebbe partire fuori nella Roma, dove Pelegrini si gioca una maglia con Mora e Soulé. Malen regolarmente titolare.

Amorim potrebbe far rifiatare Modric, mentre Moreira si gioca una maglia con Cisse.

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

    Sabato 10 ottobre, ore 15

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Messias 40%-Vitinha 30%-El Shaarawy 30%

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. All. Vanoli

    Ballottaggi: Viery 55%-Valdepenas 45%, Pedro Goncalves 55%-Njie 45%, Pellegrino 60%-Beto 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

    Sabato 10 ottobre, ore 18

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

    Ballottaggi: Martinez 55%-Provedel 45%,Bisseck 55%-Pavard 45%, Jones 60%-Sucic 40%, Lautaro 55%-Pio Esposito 45%

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. All. Gilardino

    Ballottaggi: Romero 60%-Elphege 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FROSINONE

    Sabato 10 ottobre, ore 20.45

    NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri

    Ballottaggi: Meret 55%-Milinkovic 45%, Lang 60%-Neres 40%

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini

    Ballottaggi: Cittadini 60%-Monterisi 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI COMO-ROMA

    Domenica 11 ottobre, ore 12.30

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Da Cunha 55%-Perrone 45%

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Lulli; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Ndicka 55%-Balerdi 45%, Lulli 55%-Wesley 45%, Mora 40%-Pellegrini 30%-Soule 30%

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  • PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

    Domenica 11 ottobre, ore 15

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Sutalo 55%-Doekhi 45%, Isaksen 55%-Cancellieri 45%, Noslin 60%-Pinamonti 40%

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Cutrone 55%-Colpani 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI LECCE-BOLOGNA

    Domenica 11 ottobre, ore 15

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Siebert 55%-Gaspar 45%

    BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

    Ballottaggi: Skorupski 55%-Pessina 45%, Pobega 55%-Moro 45%, Orsolini 60%-Bernardeschi 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

    Domenica 11 ottobre, ore 18

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani.

    Ballottaggi: Thorstvedt 55%-Adzic 45%, Esposito 60%-Bowie 40%

    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. All Amorim

    Ballottaggi: Musah 55%-Modric 45%, Moreira 55%-Cisse 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

    Domenica 11 ottobre, ore 20.45

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Fazzini 70%-Fadera 30%

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Kelly 55%-Lucumì 45%, Alajbegovic 55%-Zhegrova 45%, Kolo Muani 55%-Woltemade 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VENEZIA

    Lunedì 12 ottobre, ore 18.30

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

    Ballottaggi: Kessie 60%-Gaetano 40%, Scamacca 55%-Krstovic 45%

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

    Ballottaggi: Correia 60%-Sagrado 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-UDINESE

    Lunedì 12 ottobre, ore 20.45

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Comuzzo 55%-Ismajli 45%

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Ebosse 60%-Alaba 40%

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