Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIEA-GENOA-NAPOLIAFP
Redazione Goal

Probabili formazioni Serie A, giornata 5: rientrano Ndicka e Wesley, Thuram favorito su Esposito, Anguissa e Pinamonti in panchina, Pulisic dal 1'

Serie A
Fantacalcio
Monza
Sassuolo
Bologna
Torino
Udinese
Cagliari
AS Roma
Inter
Venezia
Lazio
Fiorentina
Napoli
Frosinone
Como
Parma Calcio 1913
Genoa
Juventus
Atalanta
Milan
Lecce

Le formazioni della 5ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

Pubblicità

Le probabili formazioni della quinta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

  • PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SASSUOLO

    Venerdì 18 settembre, ore 20.45

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Robinson; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Colpani 60%-Forson 40%

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Laurientè, Esposito, Berardi. All. Aquilani

    Ballottaggi: Adzic 60%-Bakola 40%, Esposito 60%-Bowie 40%

    • Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO

    Sabato 19 settembre, ore 15.00

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino

    Ballottaggi: Pobega 60%-Moro 40%, Odgaard 55%-Vitik 45% (con passaggio al 3-4-2-1)

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Gineitis 55%-Braganca 45%, Cacciamani 60%-Fortini 40%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI

    Sabato 19 settembre, ore 15.00

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Zaniolo 55%-Unai Gomez 45%

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini, Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Deiola 60%-Mina 40%

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

    Sabato 19 settembre, ore 18.00

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Hermoso 65%-Balerdi 35%, Molina 60%-Lulli 40%, Soulè 55%-Mora 45%

    INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

    Ballottaggi: Jones 60%-Sucic 40%, Thuram 55%-Esposito 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LAZIO

    Sabato 19 settembre, ore 20.45

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Adams, Yeboah. All. Stroppa

    Ballottaggi: Moreno 55%-Halhal 45%, Hainaut 60%-Mazzocchi 40%, Sagrado 55%-Juan Jesus 45%

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Sutalo 60%-Doekhi 40%, Cancellieri 55%-Isaksen 45%, Noslin 60%-Pinamonti 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

    Domenica 20 settembre, ore 12.30

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli

    Ballottaggi: Dragusin 60%-Pongracic 40%, Atta 60%-Gonçalves 40%, Beto 55%-Pellegrino 45%

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri

    Ballottaggi: Gilmour 60%-Anguissa 40%, Vergara 60%-Lang 40%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-COMO

    Domenica 20 settembre, ore 15.00

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

    Ballottaggi: Cittadini 60%-Monterisi 40%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas

    Ballottaggi: Couto 60%-Smolcic 40%, Kaiki 55%-Valle 45%, Kean 55%-Douvikas 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-GENOA

    Domenica 20 settembre, ore 15.00

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita, Valeri; Tourè, Romero. All. Cuesta

    Ballottaggi: Romero 55%-Elphege 45%, Tourè 55%-Lontani 45%

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

    Domenica 20 settembre, ore 18.00

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Kelly 55%-Lucumi 45%, Koopmeiners 55%-Sarr 45%

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

    Ballottaggi: Kolasinac 55%-Bernasconi 45%, Samardzic 55%-Pasalic 45%, Gaetano 60%-Kessie 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE

    Domenica 20 settembre, ore 20.45

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. All Amorim

    Ballottaggi: Musah 55%-Loftus Cheek 45%, Chukwueze 55%-Estupinan 45%, Pulisic 55%-Cisse 45%

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Siebert 55%-Gaspar 45%, Maleh 60%-Ngom 40%, N'Dri 55%-Pierotti 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità