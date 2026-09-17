Le probabili formazioni della quinta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
Probabili formazioni Serie A, giornata 5: rientrano Ndicka e Wesley, Thuram favorito su Esposito, Anguissa e Pinamonti in panchina, Pulisic dal 1'
PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SASSUOLO
Venerdì 18 settembre, ore 20.45
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Robinson; Varela. All. Juric
Ballottaggi: Colpani 60%-Forson 40%
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Laurientè, Esposito, Berardi. All. Aquilani
Ballottaggi: Adzic 60%-Bakola 40%, Esposito 60%-Bowie 40%
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-TORINO
Sabato 19 settembre, ore 15.00
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino
Ballottaggi: Pobega 60%-Moro 40%, Odgaard 55%-Vitik 45% (con passaggio al 3-4-2-1)
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. All. Abate
Ballottaggi: Gineitis 55%-Braganca 45%, Cacciamani 60%-Fortini 40%
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PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-CAGLIARI
Sabato 19 settembre, ore 15.00
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
Ballottaggi: Zaniolo 55%-Unai Gomez 45%
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini, Mendy. All. Pisacane
Ballottaggi: Deiola 60%-Mina 40%
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER
Sabato 19 settembre, ore 18.00
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini
Ballottaggi: Hermoso 65%-Balerdi 35%, Molina 60%-Lulli 40%, Soulè 55%-Mora 45%
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu
Ballottaggi: Jones 60%-Sucic 40%, Thuram 55%-Esposito 45%
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PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LAZIO
Sabato 19 settembre, ore 20.45
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Sagrado; Adams, Yeboah. All. Stroppa
Ballottaggi: Moreno 55%-Halhal 45%, Hainaut 60%-Mazzocchi 40%, Sagrado 55%-Juan Jesus 45%
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
Ballottaggi: Sutalo 60%-Doekhi 40%, Cancellieri 55%-Isaksen 45%, Noslin 60%-Pinamonti 40%
PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI
Domenica 20 settembre, ore 12.30
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli
Ballottaggi: Dragusin 60%-Pongracic 40%, Atta 60%-Gonçalves 40%, Beto 55%-Pellegrino 45%
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri
Ballottaggi: Gilmour 60%-Anguissa 40%, Vergara 60%-Lang 40%
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PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-COMO
Domenica 20 settembre, ore 15.00
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
Ballottaggi: Cittadini 60%-Monterisi 40%
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas
Ballottaggi: Couto 60%-Smolcic 40%, Kaiki 55%-Valle 45%, Kean 55%-Douvikas 45%
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-GENOA
Domenica 20 settembre, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita, Valeri; Tourè, Romero. All. Cuesta
Ballottaggi: Romero 55%-Elphege 45%, Tourè 55%-Lontani 45%
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All. De Rossi
Ballottaggi: nessuno
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PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA
Domenica 20 settembre, ore 18.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
Ballottaggi: Kelly 55%-Lucumi 45%, Koopmeiners 55%-Sarr 45%
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri
Ballottaggi: Kolasinac 55%-Bernasconi 45%, Samardzic 55%-Pasalic 45%, Gaetano 60%-Kessie 40%
PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE
Domenica 20 settembre, ore 20.45
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. All Amorim
Ballottaggi: Musah 55%-Loftus Cheek 45%, Chukwueze 55%-Estupinan 45%, Pulisic 55%-Cisse 45%
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco
Ballottaggi: Siebert 55%-Gaspar 45%, Maleh 60%-Ngom 40%, N'Dri 55%-Pierotti 45%
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