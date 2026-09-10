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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP
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Probabili formazioni Serie A, giornata 4: Koopmeiners titolare nella Juventus, Chukwueze si riprende una maglia, scalpita Pio Esposito, rivoluzione Fiorentina

Serie A

Le formazioni della 4ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della quarta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINA

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

    Ballottaggi: Haps 55%-Moreno 45%

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

    Ballottaggi: Dragusin 60%-Pongracic 40%, Beto 55%-Pellegrino 45%, Njie 55%-Gonçalves 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FROSINONE

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Ehizibue 50%-Sabelli 30%-Mitaj 20%

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

    Ballottaggi: Fini 60%-Ghedjemis 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Isaksen 60%-Gudmundsson 40%

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim

    Ballottaggi: Chukwueze 60%-Moreira 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

    Ballottaggi: Kessie 60%-Pasalic 40%; Raspadori 50%-Elmas 30%-Rowe 20%

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Mendy 70%-Kevin Carlos 30%

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  • PROBABILI FORMAZIONI LECCE-MONZA

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Ngom 60%-Berisha 40%

    MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Mota. All. Juric

    Ballottaggi: Colpani 55%-Forson 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

    Ballottaggi: Beukema 55%-Marin 45%, Gilmour 55%-Vergara 45%, Neres 60%-Lang 40%

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

    Ballottaggi: Holm 55%-Zortea 45%, Pobega 60%-Moro 40%, Piccoli 55%-Dovbyk 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani

    Ballottaggi: Thorstvedt 60%-Lipani 40%, Bowie 60%-Esposito 40%

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conçeicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Alajbegovic 60%-Woltemade 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Adams 60%-Gineitis 40%

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Lulli 55%-Molina 45%, Mora 60%-Dybala 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI COMO-PARMA

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Milla 55%-Perrone 45%, Douvikas 55%-Kean 45%

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta

    Ballottaggi: Romero 60%-Lontani 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

    INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

    Ballottaggi: Akanji 55%-Pavard 45%, Dimarco 55%-Carlos Augusto 45%, Sucic 50%-Zielinski 30%-Jones 20%

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Unai Gomez 60%-Zarraga 40%

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