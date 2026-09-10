Le probabili formazioni della quarta giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
Probabili formazioni Serie A, giornata 4: Koopmeiners titolare nella Juventus, Chukwueze si riprende una maglia, scalpita Pio Esposito, rivoluzione Fiorentina
PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINA
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa
Ballottaggi: Haps 55%-Moreno 45%
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli
Ballottaggi: Dragusin 60%-Pongracic 40%, Beto 55%-Pellegrino 45%, Njie 55%-Gonçalves 45%
PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FROSINONE
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All. De Rossi
Ballottaggi: Ehizibue 50%-Sabelli 30%-Mitaj 20%
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
Ballottaggi: Fini 60%-Ghedjemis 40%
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PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso
Ballottaggi: Isaksen 60%-Gudmundsson 40%
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim
Ballottaggi: Chukwueze 60%-Moreira 40%
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri
Ballottaggi: Kessie 60%-Pasalic 40%; Raspadori 50%-Elmas 30%-Rowe 20%
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane
Ballottaggi: Mendy 70%-Kevin Carlos 30%
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PROBABILI FORMAZIONI LECCE-MONZA
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco
Ballottaggi: Ngom 60%-Berisha 40%
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Mota. All. Juric
Ballottaggi: Colpani 55%-Forson 45%
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri
Ballottaggi: Beukema 55%-Marin 45%, Gilmour 55%-Vergara 45%, Neres 60%-Lang 40%
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco
Ballottaggi: Holm 55%-Zortea 45%, Pobega 60%-Moro 40%, Piccoli 55%-Dovbyk 45%
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PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani
Ballottaggi: Thorstvedt 60%-Lipani 40%, Bowie 60%-Esposito 40%
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conçeicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
Ballottaggi: Alajbegovic 60%-Woltemade 40%
PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate
Ballottaggi: Adams 60%-Gineitis 40%
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Mora; Malen. All. Gasperini
Ballottaggi: Lulli 55%-Molina 45%, Mora 60%-Dybala 40%
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PROBABILI FORMAZIONI COMO-PARMA
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Ballottaggi: Milla 55%-Perrone 45%, Douvikas 55%-Kean 45%
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta
Ballottaggi: Romero 60%-Lontani 40%
PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu
Ballottaggi: Akanji 55%-Pavard 45%, Dimarco 55%-Carlos Augusto 45%, Sucic 50%-Zielinski 30%-Jones 20%
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
Ballottaggi: Unai Gomez 60%-Zarraga 40%
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