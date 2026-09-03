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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP
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Probabili formazioni Serie A, giornata 3: Nico Gonzalez e Rabiot titolari in Juventus-Milan, Diouf scalpita, torna Alisson dal primo minuto, Gudmundsson in panchina

Serie A
Fantacalcio
Milan
Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Inter
Lazio
Juventus
Lecce
Monza
Parma Calcio 1913
Roma
Sassuolo
Napoli
Torino
Udinese
Venezia

Le formazioni della 3ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della terza giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-COMO

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi

    Ballottaggi: Sow 60%-Amorim 40%, Vitinha 60%-Osmajic 40%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Perrone 55%-Milla 45%, Douvikas 60%-Kean 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso

    Ballottaggi: Oulai 60%-Njie 40%

    TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Ismajli 55%-Coco 45%, Cacciamani 55%-Fortini 45%


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  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

    Ballottaggi: Akanji 55%-Pavard 45%

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

    Ballottaggi: Spinazzola 60%-Olivera 40%, Alisson 60%-Lang 40%


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  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Molina 55%-Lulli 45%, Mora 55%-Soule 45%

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

    Ballottaggi: Samardzic 60%-Pasalic 40%, Raspadori 60%-Rowe 40%


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  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VENEZIA

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

    Ballottaggi: Masini 60%-Hasa 40%

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

    Ballottaggi: Correia 60%-Haps 40%


  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MONZA

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta

    Ballottaggi: Fabbian 55%-Bernabe 45%

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric

    Ballottaggi: Tornqvist 55%-Thiam 45%, Ngonge 60%-Mout 40%


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  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

    Ballottaggi: Holm 55%-Zortea 45%, Odgaard 55%-Moro 45%

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani

    Ballottaggi: Cinquegrano 60%-Van der Brempt 40%, Berardi 60%-Volpato 40%, Bowie 55%-Esposito 45%


  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Lucumi 60%-Kelly 40%

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim

    Ballottaggi: Bartesaghi 60%-Estupinan 40%, Cisse 50%-Saelemaekers 30%-Pulisic 20%


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  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LECCE

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Kevin Carlos. All. Pisacane

    Ballottaggi: Kevin Carlos 60%-Mendy 40%

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Gorter; Pierotti, Stulic, N'Dri. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Gorter 55%-Ngom 45%, N'Dri 60%-Monteiro 40%


  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Unai Gomez 70%-Miller 30%

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Tavares 70%-Pedraza 30%


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