Le probabili formazioni della terza giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
Probabili formazioni Serie A, giornata 3: Nico Gonzalez e Rabiot titolari in Juventus-Milan, Diouf scalpita, torna Alisson dal primo minuto, Gudmundsson in panchina
PROBABILI FORMAZIONI GENOA-COMO
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All De Rossi
Ballottaggi: Sow 60%-Amorim 40%, Vitinha 60%-Osmajic 40%
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Ballottaggi: Perrone 55%-Milla 45%, Douvikas 60%-Kean 40%
PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All. Grosso
Ballottaggi: Oulai 60%-Njie 40%
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. All. Abate
Ballottaggi: Ismajli 55%-Coco 45%, Cacciamani 55%-Fortini 45%
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PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
Ballottaggi: Akanji 55%-Pavard 45%
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri
Ballottaggi: Spinazzola 60%-Olivera 40%, Alisson 60%-Lang 40%
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
Ballottaggi: Molina 55%-Lulli 45%, Mora 55%-Soule 45%
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri
Ballottaggi: Samardzic 60%-Pasalic 40%, Raspadori 60%-Rowe 40%
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PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VENEZIA
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò, Schmid; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
Ballottaggi: Masini 60%-Hasa 40%
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa
Ballottaggi: Correia 60%-Haps 40%
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MONZA
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Toure. All. Cuesta
Ballottaggi: Fabbian 55%-Bernabe 45%
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. All. Juric
Ballottaggi: Tornqvist 55%-Thiam 45%, Ngonge 60%-Mout 40%
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PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SASSUOLO
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco
Ballottaggi: Holm 55%-Zortea 45%, Odgaard 55%-Moro 45%
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente. All. Aquilani
Ballottaggi: Cinquegrano 60%-Van der Brempt 40%, Berardi 60%-Volpato 40%, Bowie 55%-Esposito 45%
PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
Ballottaggi: Lucumi 60%-Kelly 40%
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim
Ballottaggi: Bartesaghi 60%-Estupinan 40%, Cisse 50%-Saelemaekers 30%-Pulisic 20%
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PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LECCE
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Kevin Carlos. All. Pisacane
Ballottaggi: Kevin Carlos 60%-Mendy 40%
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Gorter; Pierotti, Stulic, N'Dri. All. Di Francesco
Ballottaggi: Gorter 55%-Ngom 45%, N'Dri 60%-Monteiro 40%
PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
Ballottaggi: Unai Gomez 70%-Miller 30%
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso
Ballottaggi: Tavares 70%-Pedraza 30%
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