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Cisse Torino MilanGetty Images
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 2: conferme Cissé e Mora, Rabiot e De Bruyne pronti dal 1', Boga al posto di Yildiz, ancora Pio Esposito più di Thuram, chance per De Ketelaere e Dovbyk, Berardi non recupera

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 2ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni della seconda giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

De Bruyne e Rabiot pronti a giocare dal primo minuto, Frattesi al debutto da titolare, Boga al posto di Yildiz nella Juventus.

Non recupera Berardi, Pio Esposito e Bisseck ancora favoriti su Stones e Thuram. confermato Mora nella Roma, De Ketelaere e Dovbyk scalpitano per una maglia.

Pinamonti parte in panchina nella Lazio, a disposizione anche Pulisic, a gara in corso anche Moreira e Alajbegovic.

  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VENEZIA

    Venerdì 28 agosto ore 20.45

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. All. Amorim

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: De Winter 60%-Gabbia 40%, Rabiot 60%-Musah 40%, Loftus-Cheek 60%-Saelemaekers 40%

    De Winter ancora favorito su Gabbia in difesa, mentre a centrocampo, al fianco di Modric, dovrebbe tornare Rabiot dal primo minuto. Conferma per Cissé sulla trequarti con uno tra Loftus-Cheek e Saelemaekers. Dalla panchina Pulisic e Moreira, torna a disposizione anche Leao.

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Kike Perez, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Sverko, Adorante, Moreno

    Ballottaggi: Correia 55%-Haps 45%, Kike Perez 55%-Sohm 45%

    Stroppa dovrebbe confermare in blocco l'undici che ha perso la prima contro il Lecce. Haps e Sohm insidiano Correia e Kike Perez, davanti ancora Adams con Yeboah.

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  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-FROSINONE

    Sabato 29 agosto ore 18.30

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Mandragora; Mastantuono, Pellegrino, Atta. All. Grosso

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Parisi

    Ballottaggi: Jimenez 55%-Dodò 45%, Valdepenas 55%-Joao Mario 45%, Mandragora 55%-Brescianini 45%, Mastatuono 55%-Gudmundsson 45%

    Tanti ballottaggi nella Fiorentina dopo la disfatta contro la Roma: pronti dal 1' Jimenez e Valdepenas sulle fasce difensive, a centrocampo potrebbe giocare Mandragora al posto di Brescianini, ma occhio anche ad Oulai. Gudmundsson insidia Mastantuono nel tridente, Pellegrino titolare con Kean ai margini.

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Schmid, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: Cittadini 55%-Oyono 45%, Calò 55%-Grillitsch 45%, Ghedjemis 55%-Fini 45%

    Nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di Alvini, dovrebbe finalmente ritrovare spazio da titolare Ghedjemis dopo le voci di mercato. Calò ancora favorito su Grillitsch a centrocampo, Cittadini dovrebbe vincere il ballottaggio con Oyono sulla fascia destra.

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  • PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-TORINO

    Sabato 29 agosto ore 18.30

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Koné, Candé, Berardi, Walukiewicz

    Ballottaggi: Macchioni 55%-Idzes 45%, Doig 55%-Obrador 45%, Adzic 55%-Thorstvedt 45%

    Viste le assenze, specialmente in difesa, Aquilani si affida ancora ai giovani Cinquegrano e Macchioni. Non recupera Berardi, spazio ancora a Volpato in avanti. Thorstvedt verso la panchina, con Adzic favorito al suo posto.

    TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Ismajli, Coco, Comuzzo; Pedersen, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anjorin

    Ballottaggi: Pedersen 55%-Fortini 45%, Casadei 60%-Adams 40%

    Il nuovo arrivo Fortini spinge per una maglia da titolare sulla fascia destra: il ballottaggio è con Pedersen. Per il resto tutto confermato, con Adams che nonostante il goal parte sfavorito con Casadei per un posto sulla trequarti al fianco di Vlasic.

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  • PROBABILI FORMAZIONI MONZA-UDINESE

    Sabato 29 agosto ore 18.30

    MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Mota; Varela. All. Juric

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pessina, Akinsanmiro, Touré, Ciurria, Colombo

    Ballottaggi: Mota 40%-Cutrone 30%-Bakoune 30%

    Tornano dalla squalifica sia Thiam che Mota ed entrambi dovrebbero giocare titolari. Attenzione però all'opzione Cutrone in coppia con Varela, in questo momento intoccabile davanti.

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Miller, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Squalificati: Kabasele | Indisponibili: Zaniolo, Zanoli, Palma, Chakvetadze

    Ballottaggi: Davis 55%-Gueye 45%

    Zaniolo out un mese, il suo posto verrà preso da Miller. Pronto a rientrare invece Davis, magari già dal primo minuto. In caso contrario pronto Gueye. Assente anche Palma per infortunio, gioca Ebosse.

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  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PARMA

    Sabato 29 agosto ore 20.45

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Yildiz

    Ballottaggi: Celik 55%-Cambiaso 45%, Kelly 55%-Lucumì 45%, Boga 60%-Alajbegovic 40%

    Con Yildiz fuori gioco, il suo posto viene preso da Boga, decisamente favorito su Alajbegovic. Sulla fascia sinistra Celik dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Cambiaso, così come Kelly quello con Lucumì. Confermato Douglas Luiz in mediana.

    PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, N'Diaye, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Bernabé, Touré, Lontani. All. Cuesta

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nicolussi Caviglia

    Ballottaggi: Sorensen 55%-Diallo 45%, Lontani 55%-Romero 45%

    Nel Parma i dubbi sono principalmente in attacco, dove Diallo e Romero reclamano un posto. A farne le spese potrebbero essere Lontani e Sorensen, con Bernabé che arretrerebbe a centrocampo.

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-COMO

    Domenica 30 agosto ore 18.30

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Buongiorno, Marianucci

    Ballottaggi: Marin 60%-Olivera 40%, De Bruyne 55%-Anguissa 45%

    Difficile tenere fuori un De Bruyne così, per questo Allegri pensa di lanciarlo titolare a discapito di Anguissa. In difesa Marin è ancora favorito su Olivera. Attacco confermato, ma Vergara è pronto a entrare dalla panchina.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fábregas

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai

    Ballottaggi: Da Cunha 55%-Milla 45%, Diao 55%-Jesus Rodriguez 45%

    Fabregas potrebbe rilanciare dal primo minuto sia Da Cunha che Diao, ma i ballottaggi con Mila (grande esordio) e Jesus Rodriguez sono serratissimi. Conferma sulle fasce difensive per Yan Couto e Valle.

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  • PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

    Domenica 30 agosto ore 20.45

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic

    Ballottaggi: Cancellieri 55%-Isaksen 45%, Dia 60%-Noslin 40%

    Con Marusic out e Nuno Tavares non ancora al top, le fasce difensive saranno occupate da Floriani Mussolini e Pedraza. Frattesi pronto a partire titolare, anche perché Dele-Bashiru è infortunato. Isaksen recuperato, contende una maglia a Cancellieri. Al centro dell'attacco più Dia che Noslin.

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Havel, Traoré, Venturino

    Ballottaggi: Sow 55%-Amorim 45%, Ellertsson 60%-Mitaj 40%

    De Rossi potrebbe lanciare da titolare Sow al posto di Amorim in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra verso la conferma Ellertsson su Mitaj. Messias dalla panchina.

  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

    Domenica 30 agosto ore 20.45

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Idrissi

    Ballottaggi: Mina 60%-Deiola 40%, Mendy 40%-Kevin Carlos 30%-Borrelli 30%

    Importante il recupero di Mina per Pisacane: il colombiano è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il vero ballottaggio è per il ruolo di centravanti, con Kevin Carlos e Borrelli a insidiare Mendy.

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: Bisseck 60%Stones 40%, Esposito 60%-Thuram 40%

    Non dovrebbero esserci variazioni nelle formazione dell'Inter che ha battuto il Monza all'esordio. Bisseck e Pio Esposito ancora favoriti su Stones e Thuram. Conferma anche per Zielinski, con Sucic in panca. Per Spence previsto minutaggio a gara in corso.

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  • PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ROMA

    Lunedì 31 agosto ore 18.30

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Gorter, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N'dri. All. Di Francesco

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha

    Ballottaggi: Gorter 60%-Maleh 40%, Geubbels 60%-Stulic 40%

    Di Francesco orientato a confermare in blocco l'undici che ha sconfitto il Venezia, con l'unica novità di Tiago Gabriel al posto di Siebert. La sorpresa Gorter verso la conferma, così come Geubbels al centro dell'attacco.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Rensch, Pellegrini

    Ballottaggi: Molina 60%-Lulli 40%, Mora 60%-Soulé 40%

    Molina sta bene ed è pronto a fare il suo debutto sulla fascia destra, con il giovane Lulli in panchina. Mora ha stregato Gasperini ed è in vantaggio su Soulé per un posto sulla trequarti accanto a Dybala.

  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BOLOGNA

    Lunedì 31 agosto ore 20.45

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ahanor, Hien, Kristensen, Sulemana

    Ballottaggi: Samardzic 55%-Pasalic 45%, De Ketelaere 55%-Zalewski 45%

    Le novità dal primo minuto per Sarri potrebbero essere Samardzic e De Ketelaere al posto di Pasalic e Zalewski. Dalla panchina Elmas e Krstovic.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Dovbyk, Cambiaghi. All. Tedesco

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Casale, El Azzouzi

    Ballottaggi: Zortea 55%-Holm 45% Pobega 55%-Moro 45%, Bernardeschi 55%-Odgaard 45%, Dovbyk 55%-Piccoli 45%

    Con il caso Rowe che tiene banco (dovrebbe andare proprio all'Atalanta), Cambiaghi si prende la titolarità nel tridente d'attacco con Orsolini e Dovbyk, stavolta favorito su Piccoli. A centrocampo potrebbe giocare titolare anche Bernardeschi a scapito di Odgaard. Infortunio per El Azzouzi, giocherà uno tra Pobega e Moro al suo posto.

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