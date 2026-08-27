Probabili formazioni Serie A, giornata 2: conferme Cissé e Mora, Rabiot e De Bruyne pronti dal 1', Boga al posto di Yildiz, ancora Pio Esposito più di Thuram, chance per De Ketelaere e Dovbyk, Berardi non recupera

Sabato 29 agosto ore 18.30
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Mandragora; Mastantuono, Pellegrino, Atta. All. Grosso
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Parisi
Ballottaggi: Jimenez 55%-Dodò 45%, Valdepenas 55%-Joao Mario 45%, Mandragora 55%-Brescianini 45%, Mastatuono 55%-Gudmundsson 45%
Tanti ballottaggi nella Fiorentina dopo la disfatta contro la Roma: pronti dal 1' Jimenez e Valdepenas sulle fasce difensive, a centrocampo potrebbe giocare Mandragora al posto di Brescianini, ma occhio anche ad Oulai. Gudmundsson insidia Mastantuono nel tridente, Pellegrino titolare con Kean ai margini.
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Schmid, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno
Ballottaggi: Cittadini 55%-Oyono 45%, Calò 55%-Grillitsch 45%, Ghedjemis 55%-Fini 45%
Nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di Alvini, dovrebbe finalmente ritrovare spazio da titolare Ghedjemis dopo le voci di mercato. Calò ancora favorito su Grillitsch a centrocampo, Cittadini dovrebbe vincere il ballottaggio con Oyono sulla fascia destra.