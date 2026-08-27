Probabili formazioni Serie A, giornata 2: conferme Cissé e Mora, Rabiot e De Bruyne pronti dal 1', Boga al posto di Yildiz, ancora Pio Esposito più di Thuram, chance per De Ketelaere e Dovbyk, Berardi non recupera

Domenica 30 agosto ore 20.45

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Idrissi

Ballottaggi: Mina 60%-Deiola 40%, Mendy 40%-Kevin Carlos 30%-Borrelli 30%

Importante il recupero di Mina per Pisacane: il colombiano è pronto a riprendersi il posto da titolare. Il vero ballottaggio è per il ruolo di centravanti, con Kevin Carlos e Borrelli a insidiare Mendy.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Bisseck 60%Stones 40%, Esposito 60%-Thuram 40%

Non dovrebbero esserci variazioni nelle formazione dell'Inter che ha battuto il Monza all'esordio. Bisseck e Pio Esposito ancora favoriti su Stones e Thuram. Conferma anche per Zielinski, con Sucic in panca. Per Spence previsto minutaggio a gara in corso.