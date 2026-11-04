Probabili formazioni Serie A, giornata 11: McKennie verso il sì, Pio Esposito più di Bonny, ancora Rodrigo Mora e Diawara, Giovane con Hojlund

Le probabili formazioni dell'undicesima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
McKennie va verso il ritorno dopo il problema accusato contro il Napoli e il forfait in Europa League. Nell'Inter Pio Esposito è favorito su Bonny per far coppia con Thuram.
Amorim non cambia il Milan, dando nuovamente fiducia a Diawara come nel derby. Tanti ballottaggi invece nella Roma, dove Rodrigo Mora dovrebbe però giocare dall'inizio. Napoli con Giovane partner di Hojlund in attacco.
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