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McKennie JuventusGetty Images
GOAL

Probabili formazioni Serie A, giornata 11: McKennie verso il sì, Pio Esposito più di Bonny, ancora Rodrigo Mora e Diawara, Giovane con Hojlund

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni dell'11ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

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Le probabili formazioni dell'undicesima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

McKennie va verso il ritorno dopo il problema accusato contro il Napoli e il forfait in Europa League. Nell'Inter Pio Esposito è favorito su Bonny per far coppia con Thuram.

Amorim non cambia il Milan, dando nuovamente fiducia a Diawara come nel derby. Tanti ballottaggi invece nella Roma, dove Rodrigo Mora dovrebbe però giocare dall'inizio. Napoli con Giovane partner di Hojlund in attacco.

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  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-UDINESE

    Venerdì 6 novembre, ore 20.45

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

    Ballottaggi: Mazzocchi 55%-Haps 45%, Busio 60%-Helgason 40%, Yeboah 55%-Lauberbach 45%

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Zanetti

    Ballottaggi: Palma 55%-Solet 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LECCE

    Sabato 7 novembre, ore 15.00

    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Gineitis, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Belghali 55%-Aboukhlal 45%, Cacciamani 55%-Patterson 45%

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N'Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Gorter 60%-Kaba 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-FROSINONE

    Sabato 7 novembre, ore 15.00

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Aurelio; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Winks 55%-Fazzini 45%

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini

    Ballottaggi: Oyono 55%-Tchato 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BOLOGNA

    Sabato 7 novembre, ore 18.00

    PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Fabbian, Lontani; Touré. All. Gilardino

    Ballottaggi: Touré 55%-Romero 45%

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

    Ballottaggi: Darmian 55%-Vitik 45%, Cambiaghi 55%-Mbangula 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO

    Sabato 7 novembre, ore 20.45

    ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Lulli 55%-Molina 45%, De Roon 55%-Pisilli 45%

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

    Ballottaggi: Caleta-Car 55%-Candé 45%, Bakola 55%-Adzic 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

    Domenica 8 novembre, ore 15.00

    NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. All. Allegri

    Ballottaggi: Giovane 55%-Vergara 45%

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Sutalo 70%-Doekhi 30%

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  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

    Domenica 8 novembre, ore 15.00

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Ellertsson 70%-Ehizibue 30%, Baldanzi 55%-Wiafe 45%

    MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

    Ballottaggi: Diawara 55%-Estupinan 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA

    Domenica 8 novembre, ore 15.00

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Akinsanmiro 55%-Colombo 45%, Ondoa 55%-Folorunsho 45%

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

    Ballottaggi: Zalewski 60%-Elmas 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-COMO

    Domenica 8 novembre, ore 18.00

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

    Ballottaggi: Spence 55%-Diouf 45%, Dimarco 60%-Carlos Augusto 40%, Esposito 60%-Bonny 40%

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Valle 55%-Kaiki 45%, Baturina 55%-Caqueret 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

    Domenica 8 novembre, ore 20.45

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

    Ballottaggi: Joao Mario 60%-Valdepenas 40%, Fagioli 55%-Oulai 45%

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

    Ballottaggi: McKennie 55%-Gatti 45%

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