Probabili formazioni Serie A, giornata 10: Pio Esposito e Pulisic titolari, tornano Rabiot e Orsolini, Woltemade con Kolo Muani, Mora dal 1', Martinez più di Provedel, De Bruyne al posto di Lobotka

Le probabili formazioni della decima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Occhi puntati sul derby di Milano: nel Milan tornano titolari Gila, Rabiot e Pulisic, nell'Inter Martinez è pronto a riprendersi il posto tra i pali e Pio Esposito in attacco.

Spalletti ripropone la coppia Woltemade-Kolo Muani, con Alajbegovic verso la panchina, mentre De Bruyne si prende la regia del Napoli in assenza di Lobotka. Nel Bologna riecco Orsolini, in ballottaggio con Bernardeschi.