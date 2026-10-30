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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 10: Pio Esposito e Pulisic titolari, tornano Rabiot e Orsolini, Woltemade con Kolo Muani, Mora dal 1', Martinez più di Provedel, De Bruyne al posto di Lobotka

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 10ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

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✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
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Le probabili formazioni della decima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti sui possibili schieramenti, tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

Occhi puntati sul derby di Milano: nel Milan tornano titolari Gila, Rabiot e Pulisic, nell'Inter Martinez è pronto a riprendersi il posto tra i pali e Pio Esposito in attacco.

Spalletti ripropone la coppia Woltemade-Kolo Muani, con Alajbegovic verso la panchina, mentre De Bruyne si prende la regia del Napoli in assenza di Lobotka. Nel Bologna riecco Orsolini, in ballottaggio con Bernardeschi.

  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MONZA

    Sabato 31 ottobre, ore 15

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. All. Palladino

    Ballottaggi: Bernardeschi 60%-Orsolini 40%, Mbangula 60%-Cambiaghi 40%

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Ondoa, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

    Ballottaggi: Mota 55%-Ngonge 45%, Robinson 55%-Zeballos 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

    Sabato 31 ottobre, ore 18

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

    Ballottaggi: Piotrowski 55%-Chakvetadze 45%

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

    Ballottaggi: Lulli 55%-Molina 45%, Mora 55%-De Roon 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

    Sabato 31 ottobre, ore 20.45

    MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Modric, Rabiot, Moreira; Ramos, Pulisic. All. Amorim

    Ballottaggi: Rabiot 60%-Musah 40%, Moreira 55%-Bartesaghi 45%, Pulisic 60%-Cisse 40%

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

    Ballottaggi: Martinez 55%-Provedel 45%, Dimarco 55%-Carlos Augusto 45%, Mkhitaryan 55%-Zielinski 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI COMO-VENEZIA

    Domenica 1 novembre, ore 12.30

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Ballottaggi: Smolcic 60%-Couto 40%, Kaiki 60%-Valle 40%

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola

    Ballottaggi: Mazzocchi 55%-Haps 45%, Kike Perez 55%-Busio 45%, Yeboah 55%-Lauberbach 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-TORINO

    Domenica 1 novembre, ore 15

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

    Ballottaggi: Masini 60%-Cichella 40%

    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

    Ballottaggi: Braganca 55%-Gineitis 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI

    Domenica 1 novembre, ore 15

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Ballottaggi: Doekhi 55%-Sutalo 45%

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    Ballottaggi: Massolin 40%-Fadera 30%-Fazzini 30%, Mendy 60%-Nzola 40%

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  • PROBABILI FORMAZIONI LECCE-GENOA

    Domenica 1 novembre, ore 18

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Maleh, Ngom, Gorter; N'Dri, Esteban, Fatah. All. Di Francesco

    Ballottaggi: Gorter 55%-Gandelman 45%, Fatah 55%-Monteiro 45%, Esteban 55%-Stulic 45%

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Amorim, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi

    Ballottaggi: Vitinha 55%-Colombo 45%

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

    Domenica 1 novembre, ore 20.45

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

    Ballottaggi: Lucumì 55%-Kelly 45%, Woltemade 55%-Alajbegovic 45%

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

    Ballottaggi: Lang 55%-Giovane 45%

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  • PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FIORENTINA

    Lunedì 2 novembre, ore 18.30

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Idzes, Waluwiewicz, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

    Ballottaggi: Van der Brempt 60%-Cinquegrano 40%, Walukiewicz 55%-Caleta-Car 45%

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

    Ballottaggi: Joao Mario 55%-Valdepenas 45%, Brescianini 55%-Oulai 45%, Njie 60%-Gnonto 40%

  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-PARMA

    Lunedì 2 novembre, ore 20.45

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

    Ballottaggi: Elmas 60%-Rowe 40%

    PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Toure. All. Gilardino

    Ballottaggi: Daffara 55%-Corvi 45%, Sierro 55%-Fabbian 45%, Touré 55%-Lontani 45%

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