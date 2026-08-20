Probabili formazioni Serie A, giornata 1: Bonny titolare con Pio Esposito, subito in campo Vicario e Frattesi, Moreira, Alajbegovic e Mora dalla panchina

Sabato 22 agosto ore 18.30

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

Squalificati: Mkhitaryan | Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Bisseck 55%-Stones 45%, Diouf 60%-Spence 40%, Zielinski 55%-Sucic 45%, Bonny 60%-Lautaro 40%, Esposito 60%-Thuram 40%

Lautaro e Thuram a disposizione, ma verso l'iniziale panchina. Al loro posto favoriti Pio Esposito e Bonny. In difesa il ballottaggio principale è tra Bisseck e Stones, a centrocampo Diouf e Zielinski avanti a Spence (ancora fuori condizione) e Sucic.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Colombo, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Ciurria; Cutrone. All. Juric

Squalificati: Mota, Thiam | Indisponibili: Pessina

Ballottaggi: Kouadio 55%-Bakoune 45%, Cutrone 60%-Varela 40%

Juric senza capitan Pessina infortunato e gli squalificati Mota e Thiam. In porta giocherà Pizzignacco, sulla trequarti c'è Ciurria con Colpani a supporto di Cutrone, favorito su Varela, che potrebbe giocare anche come sottopunta.