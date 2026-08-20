Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Dimarco Bonny Pio Esposito Juventus InterGetty Images
Marco Trombetta

Probabili formazioni Serie A, giornata 1: Bonny titolare con Pio Esposito, subito in campo Vicario e Frattesi, Moreira, Alajbegovic e Mora dalla panchina

Serie A
Fantacalcio

Le formazioni della 1ª giornata di Serie A 2026/27: tutte le ultime notizie dai campi, i titolari, i ballottaggi e gli indisponibili.

Pubblicità

Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.

L'Inter parte senza Lautaro e Thuram, inizialmente in panchina contro il Monza in favore di Bonny e Pio Esposito. Nella Juventus c'è subito spazio per Vicario in porta, con Douglas Luiz confermato in mediana al posto di Thuram.

Leao in dubbio, ma comunque fuori dalla formazione titolare del Milan: confermato Chukwueze, mentre Rabiot potrebbe anche partire fuori. Convocazione per Moreira, che potrà entrare a gara in corso.

De Bruyne titolare nel Napoli, Soulé nella Roma sulla trequarti con Dybala in attesa di Mora, che comunque sarà a disposizione di Gasperini.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-MONZA

    Sabato 22 agosto ore 18.30

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu

    Squalificati: Mkhitaryan | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: Bisseck 55%-Stones 45%, Diouf 60%-Spence 40%, Zielinski 55%-Sucic 45%, Bonny 60%-Lautaro 40%, Esposito 60%-Thuram 40%

    Lautaro e Thuram a disposizione, ma verso l'iniziale panchina. Al loro posto favoriti Pio Esposito e Bonny. In difesa il ballottaggio principale è tra Bisseck e Stones, a centrocampo Diouf e Zielinski avanti a Spence (ancora fuori condizione) e Sucic.

    MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Colombo, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Ciurria; Cutrone. All. Juric

    Squalificati: Mota, Thiam | Indisponibili: Pessina

    Ballottaggi: Kouadio 55%-Bakoune 45%, Cutrone 60%-Varela 40%

    Juric senza capitan Pessina infortunato e gli squalificati Mota e Thiam. In porta giocherà Pizzignacco, sulla trequarti c'è Ciurria con Colpani a supporto di Cutrone, favorito su Varela, che potrebbe giocare anche come sottopunta.

    • Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-COMO

    Sabato 22 agosto ore 18.30

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Palma, Solet; Vojvoda, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

    Squalificati: Kabasele | Indisponibili: Chakvetadze, Zanoli

    Ballottaggi: Bertola 55%-Abankwah 45%, Piotrowski 60%-Unai Gomez 40%

    Senza Kabasele squalificato, Runjaic schiera Bertola come braccetto con Palma e Solet. Piotrowski in vantaggio a centrocampo sul nuovo arrivato Unai Gomez.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Addai

    Ballottaggi: Chalobah 55%-Kempf 45%, Valle 60%-Kaiki 40%, Diao 60%-Jesus Rodriguez 40%

    Soliti ballottaggi nel Como di Fabregas: Chalobah avanti su Kempf e Valle su Kaiki in difesa. Nico Paz regolarmente a disposizione dal primo minuto, Jesus Rodriguez parte dalla panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI PARMA-CAGLIARI

    Sabato 22 agosto ore 20.45

    PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Frigan, Romero, Touré. All. Cuesta

    Squalificati: Britschgi | Indisponibili: Cremaschi, Nicolussi Caviglia

    Ballottaggi: Frigan 55%-Diallo 45%, Romero 55%-Elphege 45%

    Partito Circati, spazio a Valenti al centro della difesa. Out Nicolussi, gioca Sorensen al suo posto. Cuesta va col tridente con Frigan e Romero favoriti su Diallo ed Elphege.

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Maldini, Kevin Carlos, Fazzini All. Pisacane

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Idrissi

    Ballottaggi: Ze Pedro 605-Zappa 40%, Deiola 55%-Winks 45%, Kevin Carlos 55%-Mendy 45%

    Difesa a quattro per Pisacane con Ze Pedro più di Zappa sulla destra. Titolare il giovane Romano, Deiola parte avanti a Winks in regia. Maldini e Fazzini intoccabili, Kevin Carlos si gioca una maglia con Mendy.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PROBABILI FORMAZIONI GENOA-NAPOLI

    Sabato 22 agosto ore 20.45

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Messias, Venturino

    Ballottaggi: Sow 55%-Ellertsson 45%

    Pochi dubbi di formazione per De Rossi. Il principale riguarda Ellertsson che potrebbe scalzare uno tra Sow e Mitaj, attualmente in vantaggio.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Neres

    Ballottaggi: Marin 60%-Olivera 40%, De Bruyme 60%-Anguissa 40%

    Beukema recuperato, ma ancora non in condizione. Marin favorito per giocare titolare al fianco di Rrahmani. Pronto De Bruyne dal 1', confermato il tridente Politano-Hojlund-Alisson. Out Neres.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LECCE

    Domenica 23 agosto ore 18.30

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Moreno; Correia, Basic, Busio, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Stroppa

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adorante, Sverko

    Ballottaggi: Schingstienne 55%-Halhal 45%, Correia 60%-Hainaut 40%

    Per Stroppa i dubbi sono in difesa tra Schingstienne e Halhal e sulla fascia destra tra il nuovo acquisto Correia e Hainaut. Davanti Adams è già un punto fermo.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Coulibaly, Ngom; Pierotti, Geubbels, N'dri. All. Di Francesco

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: Maleh 55%-Gandelman 45%, Ngom 60%-Berisha 40%, Geubbels 60%-Stulic 40%

    Berisha è totalmente recuperato, ma parte in svantaggio rispetto a Ngom. Così come Gandelman nei confronti di Maleh. In attacco la preferenza va sul nuovo arrivo Geubbels.

  • PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-JUVENTUS

    Domenica 23 agosto ore 18.30

    FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Akpoguma, Monterisi, Bracaglia; Masini, Grillitsch, Schmmid; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

    Ballottaggi: Bracaglia 55%-Terzic 45%, Grillitsch 55%-Calò 45%, Kvernadze 60%-Zerbin 40%

    Il nuovo arrivo Terzic insidia Bracaglia sulla fascia sinistra. A centrocampo Masini e Grillitsch si candidano subito per giocare titolari con Schmid schierato mezz'ala. Zerbin contende un posto a Kvernadze.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ekhator

    Ballottaggi: Vicario 55%-Perin 45%, Kelly 55%-Lucumì 45%, Douglas Luiz 60%-Thuram 40%

    Vicario si candida subito a partire titolare, ma Spalletti deciderà all'ultimo. Kelly per il momento parte avanti a Lucumì, così come Douglas Luiz su Thuram che non è ancora pienamente al top della condizione. Nessun dubbio tra trequarti e attacco, parte dalla panchina Alajbegovic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

    Domenica 23 agosto ore 20.45

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ahanor, Hien, Sulemana

    Ballottaggi: Kolasinac 60%-Kristensen 40%, Samardzic 60%-Pasalic 40%

    Kristensen parte al momento dietro Kolasinac per sostituire Hien. Samardzic si gioca una maglia con Pasalic, mentre Zalewski sostituisce De Ketelaere (al massimo in panchina) nel tridente. Confermato Gaetano in regia al posto di De Roon.

    SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Missori, Walukiewicz, Idzes, Obrador; Lipani, Matic; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Aquilani

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Candé, Koné, Berardi

    Ballottaggi: Volpato 60%-Dominguez 40%, Thorstvedt 60%-Adzic 40%, Pinamonti 60%-Bowie 40%

    Thorstvedt e Pinamonti, al netto del mercato, pronti comunque a giocare titolari. Non c'è l'infortunato Berardi, al suo posto Volpato è favorito su Dominguez per sostituirlo sulla trequarti.

  • PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

    Domenica 23 agosto ore 20.45

    TORINO (3-4-2-1): Paleari; Ismajli, Coco, Comuzzo; Pedersen, Casadei, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Oristanio; Simeone. All. Abate

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Israel

    Ballottaggi: Comuzzo 55%-Comert 45%, Oristanio 55%-Adams 45%

    In attesa di Perri, in porta nel Torino ci sarà ancora Paleari. Comuzzo favorito su Comert in difesa, Fitz-Jim subito titolare, così come Oristanio sulla trequarti. Partono dalla panchina Adams e Zapata.

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Gimenez, Leao

    Ballottaggi: Rabiot 40%-Jashari 30%-Loftus-Cheek 30%

    Dubbio Leao, va verso la convocazione l'ultimo arrivato Moreira. Amorim pensa comunque di confermare Chukwueze a tutta fascia e Saelemaekers in posizione più avanzata. Le alternative sono Loftus-Cheek sottopunta e Jashari al fianco di Modric, con Rabiot inizialmente in panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LAZIO

    Lunedì 24 agosto ore 18.30

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitk, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Bernardeschi; Orsolini, Dovbyk, Rowe. All. Tedesco

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Casale

    Ballottaggi: Vitik 60%-Helland 40%, Moro 55%-Pobega 45%

    Tedesco conferma Bernardeschi mezz'ala, Moro e Pobega si contendono una maglia. In difesa il posto di Lucumì dovrebbe essere preso da Vitik, Dovbyk titolare al centro dell'attacco.

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cataldi, Isaksen, Nuno Tavares

    Ballottaggi: Pedraza 55%-Pellegrini 45%, Cancellieri 55%-Dia 45%

    Senza Nuno Tavares infortunato, Pedraza si gioca una maglia con Pellegrini per la fascia sinistra. C'è subito Frattesi dal 1', mentre in attacco il ballottaggio è tra Cancellieri e Dia. Con il senegalese in campo, Noslin si sposterebbe sulla fascia. Out Isaksen.

  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA

    Lunedì 24 agosto ore 20.45

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pellegrini, Vaz

    Ballottaggi: Hermoso 55%-Koulierakis 45%, Soulé 55%-Pisilli 45%

    Parte dalla panchina l'ultimo arrivato Mora, sulla trequarti Gasperini dovrebbe comunque schierare Soulé al fianco di Dybala. Il ballottaggio in difesa è invece tra Hermoso e Koulierakis.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Ndour; Atta, Kean, Gudmundsson. All. Grosso

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Parisi

    Ballottaggi: Jimenez 55%-Joao Mario 45%, Oulai 60%-Mandragora 40%, Gudmundsson 55%-Mastantuono 45%

    Con Dodò destinato alla cessione, sono Jimenez e Joao Mario a contendersi un posto sulla fascia destra difensiva. A centrocampo Mandragora insidia Oulai, nel tridente Mastantuono dovrebbe inizialmente lasciare il posto a Gudmundsson.

  • Pubblicità
    Pubblicità