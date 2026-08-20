Probabili formazioni Serie A, giornata 1: Bonny titolare con Pio Esposito, subito in campo Vicario e Frattesi, Moreira, Alajbegovic e Mora dalla panchina

Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti tra ultime dai campi, novità e ballottaggi.
L'Inter parte senza Lautaro e Thuram, inizialmente in panchina contro il Monza in favore di Bonny e Pio Esposito. Nella Juventus c'è subito spazio per Vicario in porta, con Douglas Luiz confermato in mediana al posto di Thuram.
Leao in dubbio, ma comunque fuori dalla formazione titolare del Milan: confermato Chukwueze, mentre Rabiot potrebbe anche partire fuori. Convocazione per Moreira, che potrà entrare a gara in corso.
De Bruyne titolare nel Napoli, Soulé nella Roma sulla trequarti con Dybala in attesa di Mora, che comunque sarà a disposizione di Gasperini.