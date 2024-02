Le probabili formazioni della 27ª giornata di Serie A 2023/24.

Reijnders verso il rientro da titolare nel Milan, al pari di Thiaw in difesa. Nella Roma dovrebbe tornare il tridente composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Lookman e De Ketelaere tandem offensivo dell’Atalanta. Ballottaggio Yildiz-Chiesa per la Juve, con novità obbligate a centrocampo, mentre il Napoli opta per Zielinski in mediana.

L’Inter spera di riabbracciare Thuram e Calhanoglu: Asllani e Arnautovic gli eventuali sostituti.