Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao

Scudetto ormai sfumato per il Milan, a caccia di una vittoria per blindare la qualificazione alla prossima Champions League: rossoneri di scena sul campo del Sassuolo nel pomeriggio della domenica di Serie A.
Gli uomini di Allegri hanno bisogno di altri 6 punti per avere la certezza aritmetica di finire tra le prime quattro; Berardi e compagni, invece, hanno come obiettivo quello di continuare a scalare la classifica per chiudere a ridosso dei posizionamenti validi per l'Europa.
In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Sassuolo-Milan: le scelte di formazione dei due tecnici e dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming.