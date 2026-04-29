Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao

La sfida tra Sassuolo e Milan sarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, scaricabile su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Per i clienti Sky è possibile seguire la gara sul canale DAZN 1, attivabile aderendo al servizio 'Zona DAZN'.