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Estupinan MilanGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Sassuolo-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Turati, Muric, Estupinan, Bartesaghi e Leao

Serie A
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan

Il Milan fa visita al Sassuolo nella prossima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Grosso e Allegri per la gara del 'Mapei Stadium'.

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Scudetto ormai sfumato per il Milan, a caccia di una vittoria per blindare la qualificazione alla prossima Champions League: rossoneri di scena sul campo del Sassuolo nel pomeriggio della domenica di Serie A.

Gli uomini di Allegri hanno bisogno di altri 6 punti per avere la certezza aritmetica di finire tra le prime quattro; Berardi e compagni, invece, hanno come obiettivo quello di continuare a scalare la classifica per chiudere a ridosso dei posizionamenti validi per l'Europa.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Sassuolo-Milan: le scelte di formazione dei due tecnici e dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Berardi si riprende il posto in attacco dopo aver scontato i due turni di squalifica: con lui anche Pinamonti e Laurienté. Turati dovrebbe avere ancora la meglio su Muric tra i pali.

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Frattura allo zigomo e stagione finita per Modric: a sostituire il croato sarà Ricci. Estupinan in corsia di sorpasso su Bartesaghi per quanto riguarda la fascia sinistra. Pulisic e Leao a comporre la coppia offensiva.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.

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  • DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN IN TV E STREAMING

    La sfida tra Sassuolo e Milan sarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, scaricabile su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

    Per i clienti Sky è possibile seguire la gara sul canale DAZN 1, attivabile aderendo al servizio 'Zona DAZN'.

  • ARBITRO SASSUOLO-MILAN: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    Arbitro: Maresca

    Assistenti: Peretti e Bercigli

    Quarto ufficiale: Marinelli

    VAR: Mazzoleni

    AVAR: Paganessi

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