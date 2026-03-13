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Orsolini Bologna InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Orsolini, Rowe e Castro

Le scelte di formazione di Grosso e Italiano per il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, valido per il 29° turno di Serie A.

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Il menù della domenica pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie A ci offre un piatto niente male: al 'Mapei Stadium' si affrontano Sassuolo e Bologna nel derby emiliano.

I neroverdi vogliono riscattarsi dopo il k.o. subìto nel finale all'Olimpico contro la Lazio; i felsinei hanno perso in casa al cospetto del Verona nello scorso turno, prima dell'1-1 (sempre al 'Dall'Ara') maturato in Europa League nell'andata dell'ottavo di finale con la Roma.

Di seguito le scelte di formazione di Grosso e Italiano per Sassuolo-Bologna: calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 15 marzo.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Sassuolo con la formazione tipo: Walukiewicz e Garcia in pole su Coulibaly e Doig per agire sulle fasce. Matic al rientro dal 1' nel cuore della mediana, così come Pinamonti (squalificato contro la Lazio) che stazionerà tra Berardi e Laurienté in attacco.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Al centro della difesa di Italiano dovrebbe ritornare Heggem, con Lucumì in panchina. Lykogiannis e Miranda si giocano una maglia sull'out mancino. Orsolini titolare, così come Castro. Ballottaggio serrato tra Rowe e Cambiaghi.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

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  • DOVE VEDERE SASSUOLO-BOLOGNA IN TV E STREAMING

    Sassuolo-Bologna sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili (come smartphone e tablet) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

    Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

    Il match sarà trasmesso anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky attivabile in abbonamento.

  • ARBITRO SASSUOLO-BOLOGNA: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Bonacina
    • Assistenti: Dei Giudici e Fontemurato
    • Quarto ufficiale: Marinelli
    • VAR: Serra
    • AVAR: Pezzuto
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