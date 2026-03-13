Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Orsolini, Rowe e Castro

Il menù della domenica pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie A ci offre un piatto niente male: al 'Mapei Stadium' si affrontano Sassuolo e Bologna nel derby emiliano.
I neroverdi vogliono riscattarsi dopo il k.o. subìto nel finale all'Olimpico contro la Lazio; i felsinei hanno perso in casa al cospetto del Verona nello scorso turno, prima dell'1-1 (sempre al 'Dall'Ara') maturato in Europa League nell'andata dell'ottavo di finale con la Roma.
Di seguito le scelte di formazione di Grosso e Italiano per Sassuolo-Bologna: calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 15 marzo.