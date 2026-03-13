Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Orsolini, Rowe e Castro

Sassuolo-Bologna sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili (come smartphone e tablet) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match sarà trasmesso anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky attivabile in abbonamento.