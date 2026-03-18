Probabili formazioni Rakow-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Kean e Piccoli

Il Rakow dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 nel quale Mosor, Svarnas e Racovitan andranno a comporre il terzetto di difesa. Tudor e Ameyaw presidieranno gli esterni, mentre in attacco Makuch agirà da unica punta supportato da Ivi Lopez e Braut Brunes.

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.