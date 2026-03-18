Probabili formazioni Rakow-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Kean e Piccoli

Messa alle spalle l'importantissima vittoria ottenuta in campionato nello scontro salvezza sul campo della Cremonese, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo.
La compagine gigliata affronterà infatti il Rakow nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.
Una gara, quella che si giocherà a Sosnowiec, che la Fiorentina affronterà sapendo di poter contare su un vantaggio minimo garantito dal successo ottenuto nel primo dei due confronti.
All'andata, la squadra guidata da Paolo Vanoli si è imposta per 2-1 in rimonta, di Ndour e Gudmundsson (su rigore in pieno recupero al 93').
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Rakow-Fiorentina.