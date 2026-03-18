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Piccoli Fiorentina Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Rakow-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Kean e Piccoli

La Fiorentina affronta il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League: le notizie relative alle formazioni del match.

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Messa alle spalle l'importantissima vittoria ottenuta in campionato nello scontro salvezza sul campo della Cremonese, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo.

La compagine gigliata affronterà infatti il Rakow nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Una gara, quella che si giocherà a Sosnowiec, che la Fiorentina affronterà sapendo di poter contare su un vantaggio minimo garantito dal successo ottenuto nel primo dei due confronti.

All'andata, la squadra guidata da Paolo Vanoli si è imposta per 2-1 in rimonta, di Ndour e Gudmundsson (su rigore in pieno recupero al 93').

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Rakow-Fiorentina.

  • PROBABILE FORMAZIONE RAKOW

    Il Rakow dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 nel quale Mosor, Svarnas e Racovitan andranno a comporre il terzetto di difesa. Tudor e Ameyaw presidieranno gli esterni, mentre in attacco Makuch agirà da unica punta supportato da Ivi Lopez e Braut Brunes.

    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.

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  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli, anche in vista della prossima sfida di campionato con l'Inter, dovrebbe proporre il consueto turnover in Conference League. Tra i pali dunque potrebbe toccare ancora a Christensen, con Comuzzo a comporre il duo centrale di difesa con uno tra Pongracic e Ranieri. In mediana possibile chance dal 1' per Fabbian, mentre in attacco sarà ancora Piccoli il perno centrale di un tridente completato da Harrison e Fazzini che parte in vantaggio nel ballottaggio con Gudmundsson. 

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

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  • INDISPONIBILI RAKOW

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Kochergin
    • Otieno

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Solomon
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