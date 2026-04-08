Formazioni ufficiali PSG-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Hakimi, Kvaratskhelia, Dembelé, Salah e Wirtz

I quarti di Champions League mettono in scena grandi match e tra questi c'è senza dubbio la sfida tra Paris Saint Germain e Liverpool.

La squadra Campione in carica contro una delle regine di questa competizione per storia e tradizione. Per arrivare a questo appuntamento il PSG ha eliminato il Chelsea vincendo sia all'andata che al ritorno mentre il Liverpool ha sconfitto il Galatasaray rimontando in casa il ko subito in Turchia. Chi vince sfiderà una tra Bayern e Real Madrid, con i bavaresi che hanno conquistato l'andata in terra spagnola vincendo per 2-1.

Di seguito le scelte di Luis Enrique e Arne Slot per l'andata che si disputerà al Parco dei Principi.