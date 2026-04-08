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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Andrea Ajello

Formazioni ufficiali PSG-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Alisson, Hakimi, Kvaratskhelia, Dembelé, Salah e Wirtz

Champions League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool

Una delle sfide più affascinanti dei quarti di finali, PSG contro Liverpool: l'andata si gioca in Francia, tutte le informazioni sulla sfida e le scelte dei due allenatori.

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I quarti di Champions League mettono in scena grandi match e tra questi c'è senza dubbio la sfida tra Paris Saint Germain e Liverpool.

La squadra Campione in carica contro una delle regine di questa competizione per storia e tradizione. Per arrivare a questo appuntamento il PSG ha eliminato il Chelsea vincendo sia all'andata che al ritorno mentre il Liverpool ha sconfitto il Galatasaray rimontando in casa il ko subito in Turchia. Chi vince sfiderà una tra Bayern e Real Madrid, con i bavaresi che hanno conquistato l'andata in terra spagnola vincendo per 2-1.

Di seguito le scelte di Luis Enrique e Arne Slot per l'andata che si disputerà al Parco dei Principi. 

  • FORMAZIONE UFFICIALE PSG

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Wirtz, Szoboszlai, Frimpong; Ekitiké. All. Slot.

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  • INDISPONIBILI PSG-LIVERPOOL

    PSG

    • Infortunati: Fabian Ruiz, Ndjantou

    LIVERPOOL

    • Infortunati: Alisson, Endo, Isak, Bradley, Leoni

  • DOVE VEDERE PSG-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

    La sfida tra Paris Saint-Germain e Liverpool , valida per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, si giocherà mercoledì 8 aprile alle ore 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.

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