La sosta delle Nazionali è alle spalle, il campionato di Serie A riparte con la 31esima giornata.
La conclusione del massimo torneo italiano è sempre più vicina e ogni match è essenziale: lo sa bene il Pisa, che deve battere a tutti i costi il Torino per rilanciarsi ed evitare la retrocessione. Fanalino di coda, il team granata affronta un Torino a pochi punti di vantaggio dal terzultimo posto e che dunque non risulta per nulla tranquillo.
Il Pisa arriva alla partita contro il Torino senza lo squalificato Durosinmi e un ultimo posto da cui proverà ad emergere. Il Torino è invece a +6 sulla coppia Cremonese-Lecce che condivide il terzultimo posto, conscio che un k.o potrebbe causare grossi problemi nell'ultimissima parte di stagione.