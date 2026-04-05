Lo scontro salvezza tra Pisa e Torino di scena domenica 5 aprile alle ore 18:00 si può vedere sia su DAZN che su Sky, Sky Go e NOW.

Oltre all'app e al sito di DAZN, infatti, la gara in terra toscana è visibile live in tv e streaming su Sky Sport Calcio, canale numero 202, e Sky Sport, canale numero 251.