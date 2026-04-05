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Simeone Torino NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Formazioni ufficiali Pisa-Torino, chi gioca al posto di Durosinmi e le ultime sul ballottaggio Zapata-Adams

Serie A
Pisa vs Torino
Pisa
Torino

Riparte il campionato di Serie A, il Pisa deve vincere a tutti i costi per sperare ancora nella permanenza in massima serie. Ma non è tranquillo neanche il Torino.

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La sosta delle Nazionali è alle spalle, il campionato di Serie A riparte con la 31esima giornata.

La conclusione del massimo torneo italiano è sempre più vicina e ogni match è essenziale: lo sa bene il Pisa, che deve battere a tutti i costi il Torino per rilanciarsi ed evitare la retrocessione. Fanalino di coda, il team granata affronta un Torino a pochi punti di vantaggio dal terzultimo posto e che dunque non risulta per nulla tranquillo.

Il Pisa arriva alla partita contro il Torino senza lo squalificato Durosinmi e un ultimo posto da cui proverà ad emergere. Il Torino è invece a +6 sulla coppia Cremonese-Lecce che condivide il terzultimo posto, conscio che un k.o potrebbe causare grossi problemi nell'ultimissima parte di stagione.

  • FORMAZIONE UFFICIALE PISA

    PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Oscar Hiljemar


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  • FORMAZIONE UFFICIALE TORINO

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Roberto D'Aversa

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  • DOVE VEDERE PISA-TORINO IN TV

    Lo scontro salvezza tra Pisa e Torino di scena domenica 5 aprile alle ore 18:00 si può vedere sia su DAZN che su Sky, Sky Go e NOW.

    Oltre all'app e al sito di DAZN, infatti, la gara in terra toscana è visibile live in tv e streaming su Sky Sport Calcio, canale numero 202, e Sky Sport, canale numero 251.

  • PARI NELLA GARA D'ANDATA

    Lo scorso novembre Pisa e Torino hanno pareggiato nel match d'andata giocato in casa dei granata.

    Il Pisa si era portato in vantaggio di due goal in virtù della doppietta di Moreo, prima che Simeone e Adams riuscissero a trovare il pareggio.

    In Torino-Pisa era stato espulso per proteste l'allora tecnico granata Baroni, esonerato qualche settimana fa per lasciar posto all'attuale allenatore D'Aversa.


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