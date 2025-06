Probabili formazioni Norvegia-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Rugani, Ranieri, Raspadori, Retegui e Haaland

L'Italia in piena emergenza debutta nelle qualificazioni Mondiali in Norvegia: le ultime sulla formazione di Spalletti.

L'Italia debutta nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 in casa della Norvegia. Una gara già da non sbagliare per gli Azzurri.

La formazione scandinava, infatti, ha giocato e vinto le prime due partite dunque l'Italia deve assolutamente vincere per evitare problemi.

Spalletti però deve fare i conti con tantissime assenze in tutti i reparti, ma soprattutto in difesa dove non ci saranno Buongiorno e Calafiori oltre ad Acerbi.

Chi gioca titolare Norvegia-Italia? Le ultime sulle formazioni per la gara delle qualificazioni ai Mondiali 2026.