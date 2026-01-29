Probabili formazioni Maccabi Tel Aviv-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Peretz, Heggem, Bernardeschi, Orsolini e Castro

Dopo la Champions, tocca all'Europa League salutare la League Phase: il Bologna, già certo di un posto nei prossimi playoff, sogna gli ottavi diretti nell'ultimo match contro il Maccabi Tel Aviv (già eliminato) sul campo neutro di Backa Topola in Serbia.
Finire tra le prime otto è complicato ma non impossibile per i felsinei, bisognosi di una vittoria ma anche di risultati favorevoli provenienti dagli altri campi.
Di seguito le scelte di formazione dei tecnici Roman e Italiano per la gara in programma stasera alle ore 21:00.