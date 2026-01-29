Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pobega Bernardeschi Holm BolognaGetty
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Maccabi Tel Aviv-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Peretz, Heggem, Bernardeschi, Orsolini e Castro

Il Bologna chiude la League Phase di Europa League con la sfida al Maccabi Tel Aviv: le scelte di formazione dei due allenatori.

Pubblicità

Dopo la Champions, tocca all'Europa League salutare la League Phase: il Bologna, già certo di un posto nei prossimi playoff, sogna gli ottavi diretti nell'ultimo match contro il Maccabi Tel Aviv (già eliminato) sul campo neutro di Backa Topola in Serbia.

Finire tra le prime otto è complicato ma non impossibile per i felsinei, bisognosi di una vittoria ma anche di risultati favorevoli provenienti dagli altri campi.

Di seguito le scelte di formazione dei tecnici Roman e Italiano per la gara in programma stasera alle ore 21:00.

  • PROBABILE FORMAZIONE MACCABI TEL AVIV

    L'allenatore ad interim Roman, chiamato al posto dell'esonerato Lazetic, col 4-3-3: Andrade e Varela ai lati di Abu Farkhi nel tridente offensivo, l'ex Venezia Perez tra i tre di centrocampo.

    MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Melika; Asante, Heitor, Shlomo, Revivo; Sissokho, Shahar, Peretz; Andrade, Abu Farkhi, Varela. All. Roman.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Skorupski tra i pali, Heggem verso la panchina: spazio al tandem Vitik-Casale. Pobega partner di Freuler, in avanti si rivede dal 1' Bernardeschi dopo l'infortunio. Presenti anche Orsolini e Castro.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA IN TV E STREAMING

    Maccabi Tel Aviv-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky su questi due canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (253).

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    Sky Go è il servizio streaming riservato agli abbonati e fruibile senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento; l'altra opzione è il 'Pass Sport' di NOW.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • COSA SERVE AL BOLOGNA PER GLI OTTAVI

    Per concludere tra le prime otto dell'Europa League, il Bologna deve battere il Maccabi Tel Aviv e sperare in queste due condizioni:

    1. che Betis e Porto non vincano;
    2. che Genk, Stella Rossa, PAOK, Stoccarda e Celta Vigo non superino i rossoblù in punti o nella differenza reti.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI BOLOGNA

    DIFFIDATI

    • Holm
    • Miranda

    SQUALIFICATI

    Nessuno

Europa League
Maccabi Tel Aviv crest
Maccabi Tel Aviv
MTA
Bologna crest
Bologna
BOL
0