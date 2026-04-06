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Krstovic Torino AtalantaGetty Images
Nino Caracciolo

Formazioni ufficiali Lecce-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Banda, Stulic, Gallo, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic e Raspadori

Serie A
Lecce vs Atalanta
Lecce
Atalanta

Lecce e Atalanta avversarie nella 31ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Serie A protagonista anche a Pasquetta, con tre gare di campionato in programma. Tra queste c’è anche la sfida del Via del Mare (fischio d’inizio ore 15) tra Lecce e Atalanta.

Una partita che mette in palio tre punti importanti per le ambizioni di entrambe le squadre, in corsa per obiettivi diversi: il Lecce per mantenere la categoria, l’Atalanta per centrare un posto in Europa.

Ko nelle ultime due giornate, la formazione giallorossa è terzultima a 27 punti (gli stessi della Cremonese quarta); vittoria nell’ultimo turno per l’Atalanta, che è settima a 50 punti.

Chi gioca titolare in Lecce-Atalanta? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • FORMAZIONE UFFICIALE LECCE

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani, Fofana; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.

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  • FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

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  • INDISPONIBILI LECCE

    Berisha - Lesione al retto femorale - Stagione finita

    Camarda - Problema alla spalla - Rientro aprile

    Coulibaly - Lesione di primo grado al bicipite femorale - Rientro metà aprile

    Gaspar - Lesione al collaterale e al crociato - Stagione finita

    Sottil - Lombosciatalgia - Da valutare

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    Hien - Distrazione bicipite femorale - Rientro metà aprile

    Scamacca - Lesione muscolo-fasciale all'adduttore - Rientro metà aprile

    Rossi - Pubalgia - Da valutare

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