Serie A protagonista anche a Pasquetta, con tre gare di campionato in programma. Tra queste c’è anche la sfida del Via del Mare (fischio d’inizio ore 15) tra Lecce e Atalanta.

Una partita che mette in palio tre punti importanti per le ambizioni di entrambe le squadre, in corsa per obiettivi diversi: il Lecce per mantenere la categoria, l’Atalanta per centrare un posto in Europa.

Ko nelle ultime due giornate, la formazione giallorossa è terzultima a 27 punti (gli stessi della Cremonese quarta); vittoria nell’ultimo turno per l’Atalanta, che è settima a 50 punti.

Chi gioca titolare in Lecce-Atalanta? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.