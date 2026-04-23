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Daniel Maldini LazioGetty Images
Michael Di Chiaro

Probabili formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Noslin, Cancellieri, Zarraga, Atta e Zaniolo

Serie A
Lazio vs Udinese
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Udinese

Biancocelesti contro friulani in occasione della giornata numero 34 del campionato di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Sarri e Runjaic.

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Dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, al culmine di una sfida infinita contro l'Atalanta terminata ai calci di rigore, la Lazio ha staccato il pass per l'atto conclusivo da contendere all'Inter il prossimo 13 maggio.


Ma ora è tempo di tornare a pensare al campionato: i biancocelesti, infatti, chiuderanno il programma della giornata numero 34 ospitando l'Udinese nel Monday Night dello Stadio Olimpico.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Kosta Runjaic.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Maldini si candida per un posto al centro del tridente con Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Cataldi in regia, mentre Lazzari si gioca una maglia con Marusic sulla destra.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

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  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    Runjaic senza lo squalificato Karlstrom: sarà Zarraga a prenderne il posto. Ekkelenkamp e Atta ancora a sostegno della punta Zaniolo.

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic.


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  • INDISPONIBILI LAZIO

    INFORTUNATI:

    Furlanetto - Distorsione del legamento crociato - Stagione finita

    Gila - Problema muscolare - Da valutare

    Gigot - Operazione alla caviglia - Da valutare

    Provedel - Lesione alla spalla - Stagione finita

    Rovella - Rottura della clavicola - Da valutare

  • INDISPONIBILI UDINESE

    SQUALIFICATI:

    Karlstrom - 1 giornata - Salta Lazio (33ª)


    INFORTUNATI:

    Bertola - Lesione al retto femorale - Rientro inizio maggio

    Davis - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro - Rientro fine aprile

    Zanoli - Rottura del crociato - Stagione finita

    Zemura - Problema muscolare - Rientro a maggio

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