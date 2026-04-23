Probabili formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Noslin, Cancellieri, Zarraga, Atta e Zaniolo

Dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, al culmine di una sfida infinita contro l'Atalanta terminata ai calci di rigore, la Lazio ha staccato il pass per l'atto conclusivo da contendere all'Inter il prossimo 13 maggio.
Ma ora è tempo di tornare a pensare al campionato: i biancocelesti, infatti, chiuderanno il programma della giornata numero 34 ospitando l'Udinese nel Monday Night dello Stadio Olimpico.
Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Maurizio Sarri e Kosta Runjaic.