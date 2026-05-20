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pedro lazioGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Lazio-Pisa chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Pedro, Mbappé, Moreo e Stojilkovic

Serie A
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa

La Lazio ospita il Pisa nell'ultimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

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Lazio e Pisa si congedano dalla stagione affrontandosi nell'ultimo turno di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà all'Olimpico, due squadre che proveranno a chiudere con un sorriso l'annata dopo i recenti risultati deludenti.

I biancocelesti infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive nel torneo (compresa quella nel derby con la Roma), alle quali va aggiunta anche quella patita in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

I toscani, che nella prossima annata giocheranno il campionato di Serie B, hanno perso tutte le ultime otto partite e si presentano all'appuntamento da fanalino di coda della classifica.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lazio-Pisa.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Maurizio Sarri deve fare i conti, oltre che con la consueta lista di infortunati, anche con le squalifiche di Tavares, Taylor e Rovella. A sinistra dunque spazio per Pellegrini, mentre in cabina di regia si rivedrà Cataldi, con Delle-Bashiru e Basic chiamati a completare la mediana. In attacco Zaccagni non è al meglio e a prendere il suo posto dovrebbe essere Pedro.

    LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Delle-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Sarri.

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  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Hiljemark disegnerà il suo Pisa con un 4-5-2 nel quale uno tra Leris e Touré presidierà l'out di sinistra. Aebischer in vantaggio su Hojholt per una maglia da titolare a centrocampo, mentre in avanti, al fianco di More, ci sarà Sojilkovic.

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark.


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  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI

    Rovella

    Taylor

    Tavares

    INFORTUNATI

    Motta

    Patric

    Provedel

    Zaccagni

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    Caracciolo

    INFORTUNATI

    Coppola

    Denoon

    Tramoni

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Serie A
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