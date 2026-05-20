Probabili formazioni Lazio-Pisa chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Pedro, Mbappé, Moreo e Stojilkovic

Maurizio Sarri deve fare i conti, oltre che con la consueta lista di infortunati, anche con le squalifiche di Tavares, Taylor e Rovella. A sinistra dunque spazio per Pellegrini, mentre in cabina di regia si rivedrà Cataldi, con Delle-Bashiru e Basic chiamati a completare la mediana. In attacco Zaccagni non è al meglio e a prendere il suo posto dovrebbe essere Pedro.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Delle-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro. All. Sarri.