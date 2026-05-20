Probabili formazioni Lazio-Pisa chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Pedro, Mbappé, Moreo e Stojilkovic

Lazio e Pisa si congedano dalla stagione affrontandosi nell'ultimo turno di Serie A.
Una sfida, quella che si giocherà all'Olimpico, due squadre che proveranno a chiudere con un sorriso l'annata dopo i recenti risultati deludenti.
I biancocelesti infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive nel torneo (compresa quella nel derby con la Roma), alle quali va aggiunta anche quella patita in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
I toscani, che nella prossima annata giocheranno il campionato di Serie B, hanno perso tutte le ultime otto partite e si presentano all'appuntamento da fanalino di coda della classifica.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lazio-Pisa.