Probabili formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare la finale di Coppa Italia e le ultime su Tavares, Taylor, Zaccagni, Bastoni, Calhanoglu e Lautaro

Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia 2025/2026. L’ultimo atto mette di fronte i biancocelesti di Maurizio Sarri e i nerazzurri di Cristian Chivu nel match in programma allo Stadio Olimpico di Roma.
Dopo il pesante 3-0 inflitto dai nerazzurri in campionato proprio all’Olimpico, per entrambe le squadre hanno sarà una partita completamente diversa.
L’Inter di Cristian Chivu parte favorita dopo aver già conquistato matematicamente lo Scudetto, mentre la Lazio vede nella coppa l’occasione per salvare una stagione complicata e tornare in Europa.
Andiamo a scoprire le probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori, Sarri e Chivu, per la finale di Coppa Italia.