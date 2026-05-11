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Sarri ChivuGetty Images
Alessandro De Felice

Probabili formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare la finale di Coppa Italia e le ultime su Tavares, Taylor, Zaccagni, Bastoni, Calhanoglu e Lautaro

Coppa Italia
Lazio
Inter
Lazio vs Inter

Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia, l’ultimo atto che assegna il trofeo: le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Cristian Chivu per la gara di mercoledì 13 maggio.

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Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia 2025/2026. L’ultimo atto mette di fronte i biancocelesti di Maurizio Sarri e i nerazzurri di Cristian Chivu nel match in programma allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo il pesante 3-0 inflitto dai nerazzurri in campionato proprio all’Olimpico, per entrambe le squadre hanno sarà una partita completamente diversa.

L’Inter di Cristian Chivu parte favorita dopo aver già conquistato matematicamente lo Scudetto, mentre la Lazio vede nella coppa l’occasione per salvare una stagione complicata e tornare in Europa.

Andiamo a scoprire le probabili formazioni e le possibili scelte dei due allenatori, Sarri e Chivu, per la finale di Coppa Italia.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Sarri è pronto a schierare tutti i titolari lasciati inizialmente fuori nell’ultima giornata di campionato. Sulla corsia sinistra tornerà Nuno Tavares, chiamato a fronteggiare Dumfries.

    A centrocampo rientrerà anche Taylor, mentre in attacco sarà invece confermato il tridente formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni.

    Il capitano della Lazio riprenderà posto sulla fascia sinistra d’attacco nonostante la contusione accusata nei giorni scorsi, stringendo i denti per guidare la squadra nella finale contro l’Inter.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

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  • PROBABILE FORMAZIONI INTER

    L’Inter arriva alla finale con sette giocatori già certi di una maglia dal primo minuto. Josep Martinez sarà confermato tra i pali, così come Bisseck e Bastoni in difesa. A centrocampo sicuri del posto Barella e Calhanoglu, mentre davanti toccherà ancora alla coppia Lautaro-Thuram guidare l’attacco nerazzurro.

    L’unico vero ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Torneranno inoltre dal primo minuto Dumfries, utilizzato soltanto per uno spezzone sabato scorso, insieme ad Akanji, Dimarco e Zielinski.

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu


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  • INDISPONIBILI INTER

    SQUALIFICATI

    - Nessuno


    INFORTUNATI

    - Calhanoglu

    - Esposito

  • INDISPONIBILI LAZIO

    SQUALIFICATI

    - Nessuno


    INFORTUNATI

    - Cataldi

    - Provedel

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