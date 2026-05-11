Probabili formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare la finale di Coppa Italia e le ultime su Tavares, Taylor, Zaccagni, Bastoni, Calhanoglu e Lautaro

L’Inter arriva alla finale con sette giocatori già certi di una maglia dal primo minuto. Josep Martinez sarà confermato tra i pali, così come Bisseck e Bastoni in difesa. A centrocampo sicuri del posto Barella e Calhanoglu, mentre davanti toccherà ancora alla coppia Lautaro-Thuram guidare l’attacco nerazzurro.

L’unico vero ballottaggio riguarda il centrocampo, dove Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Torneranno inoltre dal primo minuto Dumfries, utilizzato soltanto per uno spezzone sabato scorso, insieme ad Akanji, Dimarco e Zielinski.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu



