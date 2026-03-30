Probabili formazioni Kosovo-Turchia: Yildiz vuole trascinare Montella al Mondiale, Calhanoglu titolare? Le ultime sul centrocampista dell'Inter

Non solo Bosnia-Italia, martedì sera si affronteranno altre sei squadre con l'obiettivo di prenotare un posto in America dove quest'estate si disputerà il Mondiale.

E tra le Nazionali la cui assenza si farebbe maggiormente sentire c'è la Turchia, trascinata da una generazione di talenti che probabilmente non si era mai vista in passato. Ci sarà tanta Italia in campo nel match tra Turchia e Kosovo.

Ovviamente per Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia ma anche per la presenza di alcuni dei giocatori più importanti che ci siano in Serie A come Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz, oltre ad altri elementi come Celik, Vojvoda e Zhegrova.

Ma chi giocherà e soprattutto Calhanoglu sarà regolarmente in campo dopo l'acciacco fisico accusato nel finale della gara con la Romania?