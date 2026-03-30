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Hakan Calhanoglu Turkey Romania 26032026Getty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Kosovo-Turchia: Yildiz vuole trascinare Montella al Mondiale, Calhanoglu titolare? Le ultime sul centrocampista dell'Inter

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Kosovo vs Turchia
Turchia
Kosovo
H. Calhanoglu
K. Yildiz

La Turchia affronta il Kosovo nella finale playoff, in palio la qualificazione al Mondiale: le condizioni di Calhanoglu, Yildiz in campo dal primo.

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Non solo Bosnia-Italia, martedì sera si affronteranno altre sei squadre con l'obiettivo di prenotare un posto in America dove quest'estate si disputerà il Mondiale. 

E tra le Nazionali la cui assenza si farebbe maggiormente sentire c'è la Turchia, trascinata da una generazione di talenti che probabilmente non si era mai vista in passato. Ci sarà tanta Italia in campo nel match tra Turchia e Kosovo.

Ovviamente per Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia ma anche per la presenza di alcuni dei giocatori più importanti che ci siano in Serie A come Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz, oltre ad altri elementi come Celik, Vojvoda e Zhegrova. 

Ma chi giocherà e soprattutto Calhanoglu sarà regolarmente in campo dopo l'acciacco fisico accusato nel finale della gara con la Romania?

  • CALHANOGLU CE LA FA

    Le attenzioni in questi giorni in casa Turchia erano rivolte principalmente a Calhanoglu, reduce da un periodo di assenza per infortunio. Il centrocampista dell'Inter è uscito con qualche problemino dalla semifinale playoff vinta con la Romania. Il nerazzurro si era anche toccato il polpaccio nei minuti finali dei tempi regolamentari tenendo in apprensione anche l'Inter che ha dovuto fare a meno di lui per diverso tempo in questa stagione.

    Nessun infortunio per Calhanoglu però, solo crampi e fatica, normale visto che era stato fermo per qualche settimana ed era rientrato in campo solamente nell'ultima gara di campionato, ovvero Fiorentina-Inter. Il turco sarà lì, in mezzo al campo; d'altronde per un appuntamento così importante uno dei leader della Nazionale non può dare forfait. 

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  • YILDIZ E GULER: LA TURCHIA SI AFFIDA AI TALENTI

    Chi giocherà ovviamente titolare nella Turchia sono i due talenti  principali a disposizione di Montella. Arda Guler e Kenan Yildiz, entrambi classe 2005.

    La stellina del Real Madrid ha fatto l'assist per il goal decisivo che ha portato la Nazionale turca in finale; il 10 della Juventus invece è stato fermato solo dalla traversa dopo un'altra grande prestazione. 

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  • KOSOVO-TURCHIA: PROBABILI FORMAZIONI

    Kosovo (4-4-2): Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Dellova; Muslija, Rexhbecaj, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani. All. Foda.

    Turchia (4-2-3-1): Cakır; Muldur, Akaydin,  Bardakci, Kadıoglu; YUksek, Calhanoglu; Yılmaz, Arda Guler, Yıldız; Akturkoglu. All. Montella.

  • DOVE VEDERE TURCHIA-KOSOVO IN TV E STREAMING

    Kosovo-Turchia non sarà trasmessa in maniera integrale in tv bensì inclusa in Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali, in onda su Sky Sport Calcio (202). Il match, in streaming, sarà invece visibile utilizzando NordVPN e disponibile sempre all'interno di Diretta Gol su NOW e Sky Go.

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