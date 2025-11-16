Pubblicità
Formazioni ufficiali Italia-Norvegia: chi gioca titolare e le ultime su Pio Esposito, Donnarumma, Barella, Tonali, Raspadori, Retegui, Calafiori e Haaland

L’Italia ospita a San Siro la Norvegia di Haaland per una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: tutte le notizie relative alle formazioni del match.

Si chiude a San Siro il cammino dell’Italia nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Ad attendere gli Azzurri c’è lo scontro diretto contro una Norvegia che formalmente ha già vinto il raggruppamento.

Haaland e compagni potrebbero infatti ancora essere raggiunti in classifica a quota 21 punti, ma possono contare su un vantaggio tale in fatto di differenza reti che all’Italia servirebbe un successo con nove goal di scarto per garantirsi il pass che vale la qualificazione senza dover passare per le “Forche Caudine” dei playoff.

Un’impresa impossibile per Gattuso e i suoi uomini, che dunque si apprestano a prolungare il loro cammino di qualificazione.

In questa pagina tutte le notizie relative alle formazioni di Italia-Norvegia.

  • FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NORVEGIA

    NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

  • DOVE VEDERE ITALIA-NORVEGIA IN DIRETTA TV E STREAMING

    Italia-Norvegia sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e il match sarà dunque visibile in chiaro per tutti.

    Sarà inoltre possibile seguire la sfida di San Siro anche in diretta streaming attraverso RaiPlay, scaricando l’apposita app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I

    1. NORVEGIA 21 punti (differenza reti +29)
    2. ITALIA 18 (d.r. +12)
    3. ISRAELE 9
    4. ESTONIA 4
    5. MOLDAVIA 1
