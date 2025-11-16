Si chiude a San Siro il cammino dell’Italia nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026.
Ad attendere gli Azzurri c’è lo scontro diretto contro una Norvegia che formalmente ha già vinto il raggruppamento.
Haaland e compagni potrebbero infatti ancora essere raggiunti in classifica a quota 21 punti, ma possono contare su un vantaggio tale in fatto di differenza reti che all’Italia servirebbe un successo con nove goal di scarto per garantirsi il pass che vale la qualificazione senza dover passare per le “Forche Caudine” dei playoff.
Un’impresa impossibile per Gattuso e i suoi uomini, che dunque si apprestano a prolungare il loro cammino di qualificazione.
