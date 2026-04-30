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Nino Caracciolo

Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Inter e Parma avversarie nel match della 35ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Tre punti per cucirsi il tricolore sul petto. Domenica sera a San Siro (ore 20.45) l’Inter ha il primo match-ball Scudetto: per festeggiare il titolo ai nerazzurri servirà vincere contro il Parma.

Cristian Chivu potrebbe dunque festeggiare il suo primo Scudetto da allenatore e potrebbe farlo proprio contro il Parma, prima squadra in cui ha allenato in Serie A. I gialloblù si presentano al match con la testa sgombra e senza patemi di classifica, vista l’aritmetica certezza della salvezza ottenuta la scorsa settimana.

Chi gioca titolare in Inter-Parma? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Nell’Inter spazio a Carlos Augusto come braccetto di sinistra, in mezzo al campo – con Calhanoglu out – agirà Zielinski, con Barella e Sucic ai suoi fianchi. Chivu ritrova Lautaro Martinez: l’argentino torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. Per affiancare Thuram in attacco Pio Esposito è favorito su Bonny

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

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  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Unici assenti in casa Parma sono Cremaschi e Frigan, che hanno già concluso la loro stagione. Diversi i ballottaggi per Cuesta: a centrocampo Bernabé e Nicolussi Caviglia sono favoriti su Ondrejika e Sorensen, in avanti, Elphege scalpita per una maglia da titolare ma al momento il favorito è Pellegrino.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

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  • INDISPONIBILI INTER

    -          Calhanoglu

    -          Luis Henrique

  • INDISPONIBILI PARMA

    -          Cremaschi

    -          Frigan

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