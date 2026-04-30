Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino

Unici assenti in casa Parma sono Cremaschi e Frigan, che hanno già concluso la loro stagione. Diversi i ballottaggi per Cuesta: a centrocampo Bernabé e Nicolussi Caviglia sono favoriti su Ondrejika e Sorensen, in avanti, Elphege scalpita per una maglia da titolare ma al momento il favorito è Pellegrino.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta