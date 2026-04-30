Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino

Tre punti per cucirsi il tricolore sul petto. Domenica sera a San Siro (ore 20.45) l’Inter ha il primo match-ball Scudetto: per festeggiare il titolo ai nerazzurri servirà vincere contro il Parma.
Cristian Chivu potrebbe dunque festeggiare il suo primo Scudetto da allenatore e potrebbe farlo proprio contro il Parma, prima squadra in cui ha allenato in Serie A. I gialloblù si presentano al match con la testa sgombra e senza patemi di classifica, vista l’aritmetica certezza della salvezza ottenuta la scorsa settimana.
Chi gioca titolare in Inter-Parma? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.