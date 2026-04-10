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Baldanzi GenoaGetty Images
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Norton-Cuffy, Baldanzi, Messias, Muharemovic, Matic e Berardi

Serie A
Genoa vs Sassuolo
Genoa
Sassuolo

Genoa e Sassuolo avversarie nel match che apre la domenica della 32ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

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Il Genoa per allontanarsi dalle zone roventi della classifica, il Sassuolo per continuare nel suo momento positivo. Le due squadre si sfidano nel lunch match domenicale della trentaduesima giornata, in una gara che prometto emozioni e spettacolo.

La squadra di De Rossi, reduce da due ko consecutivi (l’ultimo contro la Juventus), è 14esima in classifica con 33 punti; il Sassuolo invece è decimo con 42 punti e nel turno precedente ha battuto in rimonta il Cagliari.

Chi gioca titolare in Genoa-Sassuolo? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    De Rossi non recupera Norton-Cuffy, sulle fasce spazio a Ellertsson a destra e Martin a sinistra. In mezzo al campo ci sarà Baldanzi dal 1' dopo l'ottimo ingresso contro il Torino. In attacco solito tandem composto da Vitinha e Colombo.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

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  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    Nel Sassuolo ballottaggio a destra tra Walukiewicz e Coulibaly, al centro della difesa torna dal primo minuto Muharemovic, maglia da titolare in mezzo al campo anche per Matic. In attacco tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

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  • INDISPONIBILI GENOA

    Cornet - Risentimento muscolare - Da valutare

    Norton-Cuffy - Problema muscolare - Da valutare

    Onana - Problema fisico - Da valutare

    Siegrist - Problema fisico - Da valutare

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    Boloca - Problema muscolare - Da valutare

    Candé - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - Stagione finita

    Pieragnolo - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro aprile

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