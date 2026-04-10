Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Norton-Cuffy, Baldanzi, Messias, Muharemovic, Matic e Berardi

Il Genoa per allontanarsi dalle zone roventi della classifica, il Sassuolo per continuare nel suo momento positivo. Le due squadre si sfidano nel lunch match domenicale della trentaduesima giornata, in una gara che prometto emozioni e spettacolo.

La squadra di De Rossi, reduce da due ko consecutivi (l’ultimo contro la Juventus), è 14esima in classifica con 33 punti; il Sassuolo invece è decimo con 42 punti e nel turno precedente ha battuto in rimonta il Cagliari.

Chi gioca titolare in Genoa-Sassuolo? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.