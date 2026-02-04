Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato

Dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, il Torino di Baroni fa visita alla Fiorentina, che a sua volta era stata eliminata nella fase precedente degli ottavi. K.o per 2-1, i granata concludono la propria avventura in coppa, concentrandosi dunque d'ora in poi completamente sul campionato, proprio come i colleghi viola.
I granata, in una situazione di classifica tra il terzultimo posto e il settimo che vale la Conference, sperano di dare continuità all'ultimo successo in campionato, arrivato dopo diverse sconfitte consecutive. I padroni di casa sono invece ancora in piena zona infuocata, con 17 punti e la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi il match interno contro il team di Baroni.
Con due terzi di campionato andati, i punti sono sempre più pesanti, così come le partite interne: la Fiorentina non può sbagliare, mentre il Torino deve cominciare ad ottenere vittorie di fila per poter puntare a qualcosa in più della sola salvezza.