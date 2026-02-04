Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato

Fiorentina-Torino è una delle tre partite del 24esimo trasmesse non solo da Dazn, che propone l'intera Serie A via app e sito ufficiale, ma bensì anche da NOW e Sky.

In campo sabato 7 febbraio alle ore 20.45, la sfida è disponibile su NOW, Sky Go e Sky attraverso i canali numero 202, 214 e 251, rispettivamente Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

La gara tra Fiorentina e Torino si gioca dopo quella tra Genoa e Napoli, di scena alle ore 18.