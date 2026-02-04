Goal.com
Moise Kean FiorentinaGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato

Dopo Genoa-Napoli delle 18, alle 20.45 scendono in campo Fiorentina e Torino, con i granata reduci dal quarto di Coppa Italia contro l'Inter giocato mercoledì.

Dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, il Torino di Baroni fa visita alla Fiorentina, che a sua volta era stata eliminata nella fase precedente degli ottavi. K.o per 2-1, i granata concludono la propria avventura in coppa, concentrandosi dunque d'ora in poi completamente sul campionato, proprio come i colleghi viola.

I granata, in una situazione di classifica tra il terzultimo posto e il settimo che vale la Conference, sperano di dare continuità all'ultimo successo in campionato, arrivato dopo diverse sconfitte consecutive. I padroni di casa sono invece ancora in piena zona infuocata, con 17 punti e la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi il match interno contro il team di Baroni.

Con due terzi di campionato andati, i punti sono sempre più pesanti, così come le partite interne: la Fiorentina non può sbagliare, mentre il Torino deve cominciare ad ottenere vittorie di fila per poter puntare a qualcosa in più della sola salvezza.

  • FIORENTINA-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lamptey, Sabiri

    Ballottaggi: Mandragora 55%-Fabbian 45%, Kean 55%-Piccoli 45%

  • FIORENTINA-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Zapata, Adams. All. Baroni

    Squalificati: Prati, Vlasic | Indisponibili: Aboukhlal, Biraghi, Gineitis, Ilic, Ismajli, Schuurs, Simeone

    Ballottaggi: Obrador 55%-Lazaro 45%

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-TORINO IN TV

    Fiorentina-Torino è una delle tre partite del 24esimo trasmesse non solo da Dazn, che propone l'intera Serie A via app e sito ufficiale, ma bensì anche da NOW e Sky.

    In campo sabato 7 febbraio alle ore 20.45, la sfida è disponibile su NOW, Sky Go e Sky attraverso i canali numero 202, 214 e 251, rispettivamente Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

    La gara tra Fiorentina e Torino si gioca dopo quella tra Genoa e Napoli, di scena alle ore 18.

  • I PRECEDENTI DI FIORENTINA-TORINO

    Vittorie Fiorentina: 57

    Pareggi: 58

    Vittorie Torino: 53

    Ultima vittoria Fiorentina: 1-0, 3 novembre 2024

    Ultimo pareggio: 0-0, 31 agosto 2025

    Ultima vittoria Torino: 1-0, 21 gennaio 2023

