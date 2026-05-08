La 36ª giornata di Serie A propone la sfida tra Fiorentina e Genoa, in programma domenica 10 maggio alle ore 15:00.
I viola di Paolo Vanoli, reduci dal pesante K.O contro la Roma, cercano il punto decisivo per conquistare la salvezza matematica e chiudere una stagione deludente. Al 'Franchi' i toscani vogliono sfruttare il fattore campo per certificare la permanenza in Serie A e iniziare a programmare il futuro.
Situazione più serena invece per il Genoa di De Rossi, già salvo con 40 punti e reduce dal pareggio contro l’Atalanta.
Chi gioca Fiorentina-Genoa, gara in programma domenica 10 maggio a San Siro con calcio d'inizio alle 15:00? Le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi.