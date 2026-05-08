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ACF Fiorentina v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Probabili formazioni Fiorentina-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Mandragora, Harrison, Kean, Piccoli, Norton-Cuffy, Malinovskyi e Colombo

Serie A
Fiorentina vs Genoa
Fiorentina
Genoa

La Fiorentina ospita al Franchi il Genoa nella sfida della 36esima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi per la gara di domenica 10 maggio.

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La 36ª giornata di Serie A propone la sfida tra Fiorentina e Genoa, in programma domenica 10 maggio alle ore 15:00.

I viola di Paolo Vanoli, reduci dal pesante K.O contro la Roma, cercano il punto decisivo per conquistare la salvezza matematica e chiudere una stagione deludente. Al 'Franchi' i toscani vogliono sfruttare il fattore campo per certificare la permanenza in Serie A e iniziare a programmare il futuro.

Situazione più serena invece per il Genoa di De Rossi, già salvo con 40 punti e reduce dal pareggio contro l’Atalanta.

Chi gioca Fiorentina-Genoa, gara in programma domenica 10 maggio a San Siro con calcio d'inizio alle 15:00? Le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Mandragora va verso la panchina, con Brescianini che viaggio verso la riconferma. Possibile sorpresa Parisi nel tridente, con Harrison che potrebbe partire fuori. In avanti Kean e Piccoli in dubbio.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli



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  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Ballottaggio a centrocampo tra Amorim e Malinovskyi, con il primo favorito. Possibile tridente con Ekhator alle spalle di Vitinha e Colombo. Buone notizie per De Rossi, che recupera Norton-Cuffy, l'inglese parte della panchina.

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

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  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    - Nessuno


    INFORTUNATI

    - Fortini

    - Kean

    - Lamptey

    - Piccoli

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI

    - Nessuno


    INFORTUNATI

    - Baldanzi

    - Messias

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