Probabili formazioni Fiorentina-Crystal Palace: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Gudmundsson e Mateta

Reduce dalla fondamentale vittoria con la Lazio, che ha reso decisamente più in discesa la strada che conduce alla salvezza in campionato, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c'è una vera e propria montagna da scalare.
La compagine gigliata infatti, per prolungare la sua avventura nell'edizione 2025/2026 della Conference League, dovrà riuscire nell'impresa di ribaltare il 3-0 patito nell'andata dei quarti di finale sul campo del Crystal Palace.
Un compito durissimo per gli uomini di Paolo Vanoli, che avranno però la possibilità di giocarsi le ultime carte per il passaggio del turno tra le mura amiche dell'Artemio Franchi.
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