Probabili formazioni Fiorentina-Crystal Palace: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Gudmundsson e Mateta

Vanoli disegnerà la sua Fiorentina con un 4-3-3, nel quale a destra non ci sarà lo squalificato Dodò. A completare la linea difensiva con Pongracici, Ranieri e Gosens, potrebbe dunque essere Comuzzo, che verrebbe così adattato al ruolo di esterno. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, con Mandragora e Ndour interni, mentre i dubbi più importanti riguardano l'attacco: Kean è ancora in forte dubbio, Piccoli potrebbe dunque essere confermato al centro di un tridente che dovrebbe prevedere anche Harrison (in vantaggio sul recuperato Solomon) e Gudmundsson.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.