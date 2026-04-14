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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Crystal Palace: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Gudmundsson e Mateta

Conference League
Fiorentina vs Crystal Palace
Fiorentina
Crystal Palace

La Fiorentina ospita il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League: tutte le notizie relative alle formazioni del match.

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Reduce dalla fondamentale vittoria con la Lazio, che ha reso decisamente più in discesa la strada che conduce alla salvezza in campionato, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c'è una vera e propria montagna da scalare.

La compagine gigliata infatti, per prolungare la sua avventura nell'edizione 2025/2026 della Conference League, dovrà riuscire nell'impresa di ribaltare il 3-0 patito nell'andata dei quarti di finale sul campo del Crystal Palace.

Un compito durissimo per gli uomini di Paolo Vanoli, che avranno però la possibilità di giocarsi le ultime carte per il passaggio del turno tra le mura amiche dell'Artemio Franchi.

In questa pagina tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Crystal Palace.


  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli disegnerà la sua Fiorentina con un 4-3-3, nel quale a destra non ci sarà lo squalificato Dodò. A completare la linea difensiva con Pongracici, Ranieri e Gosens, potrebbe dunque essere Comuzzo, che verrebbe così adattato al ruolo di esterno. Chiavi del centrocampo affidate a Fagioli, con Mandragora e Ndour interni, mentre i dubbi più importanti riguardano l'attacco: Kean è ancora in forte dubbio, Piccoli potrebbe dunque essere confermato al centro di un tridente che dovrebbe prevedere anche Harrison (in vantaggio sul recuperato Solomon) e Gudmundsson.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • PROBABILE FORMAZIONE CRYSTAL PALACE

    Oliver Glasner si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Richards, Lacroix e Canvot andranno ad alzare il muro difensivo davanti ad Henderson. Muñoz e Mitchell presidieranno gli esterni, mentre in attacco Sarr e Yeremy Pino agiranno a supporto di uno tra Mateta e Strand Larsen.

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Y. Pino; Mateta. All. Glasner.

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  • INDISPONIBILI FIORENTINA CONTRO IL CRYSTAL PALACE

    Brescianini (fuori dalla lista UEFA)

    Dodò (squalificato)

    Lamptey (infortunato)

    Parisi (infortunato)

    Rugani (fuori dalla lista UEFA)

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-CRYSTAL PALACE IN TV E STREAMING

    La sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League che vedrà opposte Fiorentina e Crystal Palace, sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), Come di consueto, la gara sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.

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