Probabili formazioni Cremonese-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Bonazzoli, Okereke, Duvan Zapata, Simeone, Ché Adams e Kulenovic

Vardy non recupera nemmeno per la gara contro il Torino e colleziona l'ennesima assenza: Giampaolo sembra così orientato a confermare la coppia d'attacco formata da Bonazzoli e Okereke, con Djuric e l'ex Sanabria inizialmente fuori. Thorsby è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Squalificato Maleh. Ballottaggi Barbieri-Floriani e Grassi-Payero.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo