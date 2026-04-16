Probabili formazioni Cremonese-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Bonazzoli, Okereke, Duvan Zapata, Simeone, Ché Adams e Kulenovic

Cremonese e Torino si sfidano allo Zini nella gara di mezzogiorno e mezzo della domenica di Serie A. Con obiettivi decisamente diversi l'una dall'altra, specialmente dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane.
La Cremonese di Marco Giampaolo si giocherà con ogni probabilità la salvezza solamente con il Lecce. Decisamente più tranquillo il Torino di Roberto D'Aversa, che ha ormai ottenuto la certezza - anche se non matematica - di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.
Chi gioca Cremonese-Torino, gara in programma alle 12.30 di domenica 19 aprile e valida per la trentatreesima giornata di Serie A? Le scelte di formazione di Giampaolo e D'Aversa.