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Che Adams Torino 2024-25Getty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Cremonese-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Bonazzoli, Okereke, Duvan Zapata, Simeone, Ché Adams e Kulenovic

Serie A
Cremonese vs Torino
Cremonese
Torino

Cremonese costretta a vincere, Torino tranquillo: le scelte di formazione di Giampaolo e D'Aversa nella gara dello Zini, valida per la trentatreesima giornata di Serie A.

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Cremonese e Torino si sfidano allo Zini nella gara di mezzogiorno e mezzo della domenica di Serie A. Con obiettivi decisamente diversi l'una dall'altra, specialmente dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane.

La Cremonese di Marco Giampaolo si giocherà con ogni probabilità la salvezza solamente con il Lecce. Decisamente più tranquillo il Torino di Roberto D'Aversa, che ha ormai ottenuto la certezza - anche se non matematica - di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Chi gioca Cremonese-Torino, gara in programma alle 12.30 di domenica 19 aprile e valida per la trentatreesima giornata di Serie A? Le scelte di formazione di Giampaolo e D'Aversa.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Vardy non recupera nemmeno per la gara contro il Torino e colleziona l'ennesima assenza: Giampaolo sembra così orientato a confermare la coppia d'attacco formata da Bonazzoli e Okereke, con Djuric e l'ex Sanabria inizialmente fuori. Thorsby è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Squalificato Maleh. Ballottaggi Barbieri-Floriani e Grassi-Payero.

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo

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  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    D'Aversa dovrebbe confermare gran parte della squadra, se non tutta, che ha superato il Verona: davanti dunque Simeone con Adams, anche pure Kulenovic spera in una maglia. Ancora out Duvan Zapata. Conferma anche per Ebosse in difesa, dove Maripan prende il posto dello squalificato Ismajli.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa

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  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    Moumbagna

    Vardy


    SQUALIFICATI

    Maleh

  • INDISPONIBILI TORINO

    INFORTUNATI

    Aboukhlal

    Nkounkou

    Zapata


    SQUALIFICATI

    Ismajli

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