Formazioni Como-Juventus, chi gioca titolare oggi e le ultime su Vlahovic, Cambiaso, Conceiçao e sui nuovi acquisti Kolo Muani, Alberto Costa, Kelly, Douvikas e Ikoné

Como vs Juventus

La Juventus a Como stasera per la prima partita della 24esima giornata: diversi indisponibili tra i padroni di casa, out anche Cambiaso.

La 24esima giornata di Serie A si apre a Como. Il team di Fabregas, a caccia di punti salvezza, ospita la Juventus di Thiago Motta, riuscita a rimontare l'Empoli nell'ultima partita di campionato.

In piena lotta per un posto nella prossima Champions League, i bianconeri sono a caccia di continuità in un'annata decisamente altalenante tra Italia ed Europa (la Juventus giocherà i playoff d'andata contro il PSV la prossima settimana).

Reduce da due k.o di fila, il Como padrone di casa si prepara al terribile calendario delle prossime settimane da cui dovrà comunque necessariamente ottenere qualche punto per confermarsi nella massima serie, anche dopo la spesa record nel mercato invernale.